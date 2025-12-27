Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Rubriche

» Cinevisioni
27/12/2025 02:25:00

"Buen Camino", lo scialbo cinepanettone di Checco Zalone

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-12-2025/buen-camino-lo-scialbo-cinepanettone-di-checco-zalone-450.jpg

Non è un film. È un pacchetto esperienza.
Cammino di Santiago incluso, redenzione emotiva garantita, risate certificate, morale finale pronta all’uso. Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone, è esattamente ciò che promette di non essere: un cinepanettone travestito da percorso interiore.

Ce lo vendono come il Zalone “maturo”, riflessivo, quasi spirituale. In realtà è la versione comfort della satira: addomesticata, ben confezionata, priva di qualsiasi rischio. Un film che non disturba, non graffia, non mette in crisi nessuno. Al massimo accarezza lo spettatore, lo rassicura e gli dice che va tutto bene così.

 

Il viaggio dell’eroe… da manuale

 

La trama è un esercizio scolastico di scrittura creativa: ricchissimo viziato, Ferrari in garage, vita vuota, trauma familiare, caduta, viaggio “iniziatico”, redenzione. Il Cammino di Santiago non è un luogo, ma un dispositivo narrativo pigro, una scenografia esotico-spirituale buona per Instagram e per una morale finale da spot motivazionale.

Altro che romanzo di formazione disfunzionale: Buen Camino è il più classico dei template, quello che insegna che basta camminare un po’ (in un contesto protetto e privilegiato) per rimettere in ordine la coscienza.

 

La comicità col freno a mano tirato

 

Le famigerate gag “scorrette” – Shoah, 11 settembre, Medio Oriente – sono già nel trailer. Non sono rischio comico, ma esca algoritmica, pensata per generare polemiche controllate sui social. Nel film, infatti, tutto viene subito ricondotto all’ordine: la cattiveria iniziale evapora, sostituita da buoni sentimenti, pacificazione e abbracci.

Zalone non scandalizza più. Amministra. Dosando la scorrettezza come si fa con il peperoncino nei piatti turistici: abbastanza da sentire qualcosa, non abbastanza da bruciare.

 

 

Buonismo natalizio, versione “alternativa”

 

La vera natura di Buen Camino è quella del cinepanettone riformato: niente volgarità anni Novanta, certo, ma la stessa funzione anestetica. Un film da Natale che permette di ridere, commuoversi e uscire dalla sala assolti, senza essersi mai messi davvero in discussione.

Il capitalismo viene criticato mentre si incassa serenamente il botteghino natalizio. Il privilegio viene sfiorato, mai messo in crisi. Il dolore familiare diventa un pretesto per una riconciliazione finale che chiude tutto, come da contratto.

 

Il tradimento della commedia all’italiana

 

La grande commedia all’italiana usava il riso per demolire il perbenismo, smascherare ipocrisie, mettere a disagio lo spettatore. Qui accade l’opposto: il disagio viene neutralizzato, la satira rassicurata, il conflitto addomesticato.

Il Cammino di Santiago, anziché essere smontato come turismo spirituale per anime in crisi di senso, diventa sfondo pittoresco. La ricchezza resta un vezzo simpatico. La morale finale una carezza collettiva.

 

Da eccezione a garante del quieto vivere

 

Checco Zalone era nato come corpo estraneo, capace di dire cose sgradevoli a un Paese che non ama guardarsi allo specchio. In Buen Camino diventa il suo contrario: il garante del quieto vivere, il volto rassicurante di una satira che non morde più.

È il film perfetto per chi vuole sentirsi migliore senza aver fatto alcuna fatica.
Un pellegrinaggio senza polvere, una catarsi senza dolore, una risata senza conseguenze.

Buen Camino è il film ideale per chi ama sentirsi assolto, restando esattamente dov’è.









Native | 26/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766486206-0-utensileria-e-attrezzatura-da-lavoro-gli-alleati-indispensabili-per-la-tua-valigia-degli-attrezzi.jpg

Utensileria e attrezzatura da lavoro: gli alleati indispensabili per...

Native | 24/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766397266-0-pulire-le-diverse-superfici-di-un-bagno-trucchi-e-segreti-per-farle-brillare.jpg

Pulire le diverse superfici di un bagno: trucchi e segreti per farle...

Native | 24/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766487744-0-mazara-si-accende-con-la-notte-bianca-t-roc-shopping-musica-arte-e-ottoni-animati-in-concerto.png

Rinviata al 28 dicembre la NOTTE BIANCA T-ROC a Mazara del Vallo