Cronaca

27/12/2025 17:06:00

Tempo variabile e piogge sparse: il meteo di fine anno in Sicilia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-12-2025/1766851865-0-tempo-variabile-e-piogge-sparse-il-meteo-di-fine-anno-in-sicilia.png

Negli ultimi giorni del 2025 la Sicilia si prepara a vivere una fase di tempo variabile, con un’alternanza di schiarite e annuvolamenti e qualche episodio di pioggia, soprattutto in alcune aree dell’Isola.

 

Una temporanea rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo favorirà un miglioramento delle condizioni meteo tra domenica e lunedì. In queste due giornate il cielo si presenterà in prevalenza poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso su gran parte delle province siciliane, con ampie schiarite e condizioni generalmente più stabili.

 

A partire dalla serata di lunedì, però, lo scenario cambierà. L’alta pressione tenderà ad arretrare, lasciando spazio a una nuova fase di instabilità atmosferica. Aumenteranno progressivamente le nubi, che risulteranno più compatte soprattutto tra Agrigento e Ragusa, dove non si escludono locali rovesci di pioggia.

 

Le giornate di martedì e mercoledì saranno caratterizzate da un tempo spiccatamente variabile. Sono previsti annuvolamenti estesi, in particolare sui settori orientali e settentrionali della regione, con piogge intermittenti alternate a momenti di pausa e schiarite temporanee.

 

Il nuovo anno si aprirà sulla stessa linea: cieli spesso nuvolosi e qualche pioggia sparsa, più probabile nelle zone orientali e meridionali della Sicilia. Non sono attese variazioni significative sul fronte termico: le temperature resteranno sostanzialmente stabili, sia nei valori minimi sia in quelli massimi, mantenendosi in linea con le medie del periodo.

In sintesi, un finale d’anno senza eccessi, tra brevi parentesi di bel tempo e il ritorno di nubi e piogge sparse, con un inizio di 2026 all’insegna della variabilità.









