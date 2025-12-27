Meteo, sabato 27 dicembre: sole sulla provincia di Trapani, ma mare molto mosso

Giornata in prevalenza soleggiata oggi, sabato 27 dicembre 2025, in provincia di Trapani, con condizioni meteo complessivamente stabili ma attenzione al mare.
Le temperature si manterranno su valori invernali ma miti: minime attorno ai 9 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 16-17 gradi nelle ore centrali della giornata.
Il cielo si presenterà in gran parte sereno o poco nuvoloso, soprattutto al mattino. Nel corso del pomeriggio sono possibili lievi addensamenti nuvolosi, senza fenomeni significativi. In serata e durante la notte tornerà il cielo sereno.
I venti soffieranno moderati dai quadranti orientali, con raffiche che potranno arrivare fino a 17 chilometri orari, contribuendo a rendere l’aria più fresca.
Particolare attenzione al mare, che risulterà molto mosso lungo tutta la costa trapanese, con onde fino a 2 metri e oltre, condizioni da tenere in considerazione per la navigazione e le attività in mare.
Nel complesso, una giornata ideale per attività all’aperto sulla terraferma, ma con prudenza sulle coste e nei porti.