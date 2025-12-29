Trapani Shark, un’altra stangata: 50mila euro di multa
Non c’è pace per la Trapani Shark. In un momento già incandescente per lo scontro aperto con Lega Basket e FIP, e all’indomani di un comunicato durissimo in cui il club ha annunciato la possibilità di non presentarsi a Bologna per la prossima gara di campionato, arriva oggi un nuovo bollettino di sanzioni, che aggrava ulteriormente il clima. Per la società granata c'è un'altra maxi multa da 50 mila euro.
Una raffica di provvedimenti
Nel comunicato ufficiale sulle gare della 13ª giornata di Serie A (27-28 dicembre), la Federazione Italiana Pallacanestro ha inflitto:
- - 50.000 euro di ammenda alla società per la violazione del regolamento sulla formula 6+6: il club ha infatti depositato 11 contratti nonostante avesse optato per la formula che consente solo sei stranieri e sei italiani.
- - 1.333 euro di multa per offese collettive e frequenti da parte del pubblico nei confronti di arbitri e tesserati avversari.
- - Una giornata di squalifica ad Alessandro Cappelletti, espulso per un comportamento violento e offensivo: a gioco fermo, ha spinto un avversario e rivolto minacce e insulti al giocatore T. Moore, provocando il parapiglia che ha richiesto l'intervento dei compagni per contenerlo.
Un altro colpo alla stabilità del club
Le nuove sanzioni arrivano mentre la società è già sotto il peso di cinque punti di penalizzazione, un blocco del mercato ancora attivo, e un clima interno che, secondo lo stesso direttore sportivo D’Orta, è di sfiducia e abbandono da parte di molti giocatori. Intanto la FIP oggi ha riunito il Consiglio Federale per ribadire la piena legittimità delle decisioni prese e annunciare iniziative legali a tutela del movimento.
E ora, oltre alle partite da giocare, Trapani Shark sembra dover affrontare un campionato parallelo fatto di carte bollate, sanzioni e polemiche, che rischia di travolgere tutto.
«Pronti a non andare a Bologna». Trapani Shark minaccia lo stop
Dopo giorni di tensione crescente, arriva l’atto più duro. La Trapani Shark, attraverso il direttore sportivo Valeriano D’Orta, ha minacciato di non scendere in campo a Bologna per il prossimo turno di Serie A. Un comunicato al...
Mazara del Vallo, nasce il Polo Integrato di Assistenza per la provincia...
Nasce a Mazara del Vallo il nuovo Polo Integrato di Assistenza per la Provincia di Trapani: una partnership tra SG Healtcare - Privata Assistenza e “RUGGERO II” Casa di Riposo Hotel Geriatrico Mazara del Vallo si...
La FIP contro la Trapani Shark: “Comportamento lesivo. Pronti ad agire legalmente"
Dopo settimane di tensione e scontri istituzionali, la FIP passa al contrattacco. Con una nota durissima diffusa oggi, 29 dicembre, il Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro ha stigmatizzato il comportamento della Trapani Shark,...
Come scegliere i capi più adatti alla propria silhouette
Trovare i capi più adatti alla propria silhouette è un aspetto fondamentale per far sì che la propria bellezza naturale risalti completamente, grazie anche e soprattutto ad abiti che esprimano al meglio il...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste