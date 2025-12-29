Sezioni
Sport

» Basket
29/12/2025 16:10:00

Trapani Shark, un’altra stangata: 50mila euro di multa

Non c’è pace per la Trapani Shark. In un momento già incandescente per lo scontro aperto con Lega Basket e FIP, e all’indomani di un comunicato durissimo in cui il club ha annunciato la possibilità di non presentarsi a Bologna per la prossima gara di campionato, arriva oggi un nuovo bollettino di sanzioni, che aggrava ulteriormente il clima. Per la società granata c'è un'altra maxi multa da 50 mila euro. 

 

Una raffica di provvedimenti

Nel comunicato ufficiale sulle gare della 13ª giornata di Serie A (27-28 dicembre), la Federazione Italiana Pallacanestro ha inflitto:

  • - 50.000 euro di ammenda alla società per la violazione del regolamento sulla formula 6+6: il club ha infatti depositato 11 contratti nonostante avesse optato per la formula che consente solo sei stranieri e sei italiani.
  • - 1.333 euro di multa per offese collettive e frequenti da parte del pubblico nei confronti di arbitri e tesserati avversari.
  • - Una giornata di squalifica ad Alessandro Cappelletti, espulso per un comportamento violento e offensivo: a gioco fermo, ha spinto un avversario e rivolto minacce e insulti al giocatore T. Moore, provocando il parapiglia che ha richiesto l'intervento dei compagni per contenerlo.

 

Un altro colpo alla stabilità del club

Le nuove sanzioni arrivano mentre la società è già sotto il peso di cinque punti di penalizzazione, un blocco del mercato ancora attivo, e un clima interno che, secondo lo stesso direttore sportivo D’Orta, è di sfiducia e abbandono da parte di molti giocatori. Intanto la FIP oggi ha riunito il Consiglio Federale per ribadire la piena legittimità delle decisioni prese e annunciare iniziative legali a tutela del movimento.

E ora, oltre alle partite da giocare, Trapani Shark sembra dover affrontare un campionato parallelo fatto di carte bollate, sanzioni e polemiche, che rischia di travolgere tutto.









