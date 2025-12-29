Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
29/12/2025 11:14:00

Strauss nel bicentenario: così si conclude la 77a stagione del Luglio Musicale Trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-12-2025/1767003859-0-strauss-nel-bicentenario-cosi-si-conclude-la-77a-stagione-del-luglio-musicale-trapanese.jpg

La 77ª stagione del Luglio Musicale Trapanese si conclude il 30 dicembre con il Concerto di Auguri dedicato a Johann Strauss figlio, nel bicentenario della nascita del compositore viennese.

L'appuntamento è fissato per le ore 19.00 nella Sala Grande del Complesso San Domenico, a Trapani. 

Sul podio il direttore Mirco Reina alla guida dell'Orchestra dell'Ente Luglio Musicale Trapanese per un programma interamente dedicato al repertorio straussiano: dal celebre "Sul bel Danubio blu" al "Valzer dell'Imperatore" e a "Voci di Primavera". Il concerto si prevederà l'esecuzione della Tritsch-Tratsch-Polka e dell'iconica Marcia di Radetzky di Johann Strauss padre. Johann Strauss figlio (1825-1899) ha dominato la scena musicale della Vienna della seconda metà dell'Ottocento, trasformando il valzer da danza popolare a forma d'arte riconosciuta. La sua produzione conta oltre 500 composizioni, tra valzer, polke e operette.

 Il concerto ripercorre i brani più iconici di un compositore che ha definito l'identità musicale della capitale asburgica. Il bicentenario della nascita, celebrato quest'anno in tutto il mondo, rappresenta l'occasione per riscoprire un repertorio che mantiene intatta la sua popolarità e che costituisce il cuore della tradizione dei Concerti di Capodanno. I biglietti sono disponibili al botteghino di Villa Margherita (tel. 0923 29290), su www.lugliomusicale.it o in loco il giorno dell'evento fino a un'ora prima dell'inizio, previa disponibilità. La 77ª Stagione è organizzata dall'Ente Luglio Musicale Trapanese con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani.









Native | 28/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/1765984865-0-mazara-del-vallo-nasce-il-polo-integrato-di-assistenza-per-la-provincia-di-trapani.jpg

Mazara del Vallo, nasce il Polo Integrato di Assistenza per la provincia...

Native | 27/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766502163-0-come-scegliere-i-capi-piu-adatti-alla-propria-silhouette.jpg

Come scegliere i capi più adatti alla propria silhouette

Native | 26/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766486206-0-utensileria-e-attrezzatura-da-lavoro-gli-alleati-indispensabili-per-la-tua-valigia-degli-attrezzi.jpg

Utensileria e attrezzatura da lavoro: gli alleati indispensabili per...