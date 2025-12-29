Strauss nel bicentenario: così si conclude la 77a stagione del Luglio Musicale Trapanese

29/12/2025 11:14:00

La 77ª stagione del Luglio Musicale Trapanese si conclude il 30 dicembre con il Concerto di Auguri dedicato a Johann Strauss figlio, nel bicentenario della nascita del compositore viennese.

L'appuntamento è fissato per le ore 19.00 nella Sala Grande del Complesso San Domenico, a Trapani.

Sul podio il direttore Mirco Reina alla guida dell'Orchestra dell'Ente Luglio Musicale Trapanese per un programma interamente dedicato al repertorio straussiano: dal celebre "Sul bel Danubio blu" al "Valzer dell'Imperatore" e a "Voci di Primavera". Il concerto si prevederà l'esecuzione della Tritsch-Tratsch-Polka e dell'iconica Marcia di Radetzky di Johann Strauss padre. Johann Strauss figlio (1825-1899) ha dominato la scena musicale della Vienna della seconda metà dell'Ottocento, trasformando il valzer da danza popolare a forma d'arte riconosciuta. La sua produzione conta oltre 500 composizioni, tra valzer, polke e operette.

Il concerto ripercorre i brani più iconici di un compositore che ha definito l'identità musicale della capitale asburgica. Il bicentenario della nascita, celebrato quest'anno in tutto il mondo, rappresenta l'occasione per riscoprire un repertorio che mantiene intatta la sua popolarità e che costituisce il cuore della tradizione dei Concerti di Capodanno. I biglietti sono disponibili al botteghino di Villa Margherita (tel. 0923 29290), su www.lugliomusicale.it o in loco il giorno dell'evento fino a un'ora prima dell'inizio, previa disponibilità. La 77ª Stagione è organizzata dall'Ente Luglio Musicale Trapanese con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani.



