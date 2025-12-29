Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
29/12/2025 20:09:00

Marsala, assunti 11 agenti di Polizia Municipale. Ma solo per cinque mesi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-12-2025/marsala-assunti-11-agenti-di-polizia-municipale-ma-solo-per-cinque-mesi-450.jpg

Il Comune di Marsala ha disposto l’assunzione di 11 agenti di Polizia municipale con contratto a tempo pieno e determinato della durata di cinque mesi. 

 

L’operazione rientra nel programma di rafforzamento del Corpo previsto dal piano triennale del fabbisogno del personale. Le assunzioni sono state rese possibili tramite lo scorrimento della graduatoria del concorso bandito lo scorso maggio per 6 posti a tempo indeterminato, graduatoria valida per tre anni.

 

Il provvedimento è stato adottato dal comandante della Polizia Municipale di Marsala, Giuseppe D’Alessandro. In precedenza, il bando per i 6 posti a tempo indeterminato aveva già previsto l’avvio in servizio dal prossimo mese.

 

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Grillo, ha indicato che, compatibilmente con le risorse di bilancio, nel 2027 potrebbe essere valutata un’ulteriore immissione in ruolo a tempo indeterminato di altri 11 agenti. L’ultimo concorso per la Polizia municipale a Marsala risaliva agli anni Novanta.









