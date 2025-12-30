Marsala: al Presepe vivente di Ciavolo più di 4500 visitatori in tre giorni

30/12/2025 10:26:00

Un debutto che va oltre le aspettative e che racconta una comunità capace di sorprendere. Il Presepe vivente di Ciavolo chiude i primi tre giorni del 2025 con numeri da record: oltre 4.500 visitatori hanno percorso gli spazi allestiti presso la Parrocchia Maria SS. della Cava, arrivando “da tutta la provincia e da ogni angolo della Sicilia”.

Dopo l’esordio di venerdì 26 dicembre, con quasi 2.000 presenze già nella giornata inaugurale, l’affluenza è cresciuta sera dopo sera, fino al boom dell’ultima giornata, che ha fatto registrare oltre 2.000 visitatori lungo il percorso. Un risultato che premia mesi di preparazione e una macchina organizzativa capace di reggere l’impatto delle grandi occasioni.

Il Presepe vivente di Ciavolo ha mostrato il suo volto più suggestivo soprattutto nelle ore serali. Aperto dalle 16 alle 21, il percorso si trasforma al calare del buio: luci soffuse, silenzi e dettagli rendono la visita più intensa tra le 17 e le 19, quando l’atmosfera diventa quasi sospesa.

È in quei momenti che molti visitatori hanno raccontato di essersi fermati più a lungo, colpiti dalla cura delle ambientazioni e dalla forza emotiva delle scene, in particolare davanti alla capanna della Natività, vero cuore simbolico e punto più fotografato del percorso.

Circa 100 personaggi, in costumi d’epoca, animano le varie postazioni: mestieri antichi, scene di vita quotidiana, gesti semplici che trasformano la visita in un’esperienza immersiva. Non una rappresentazione da osservare, ma un racconto nel quale entrare, passo dopo passo.

Accanto alle scene, un lavoro silenzioso ma fondamentale: quello dei volontari, dell’accoglienza e della logistica. Anche quando il meteo, nel giorno inaugurale, ha imposto un leggero slittamento dell’apertura, l’organizzazione ha risposto con prontezza, garantendo ordine e partecipazione.

Il percorso si completa con le degustazioni: uova bollite, formaggio, ricotta, zabbina siciliana, lenticchie, calia, pane con olio e pomodoro, pomodori secchi e vino Marsala. Sapori semplici, legati alla tradizione, che hanno reso l’esperienza ancora più autentica, unendo spiritualità e convivialità.

A fine terza giornata, il parroco don Marco Laudicina ha espresso gratitudine e commozione: “Questi giorni ci hanno regalato un’emozione che porteremo a lungo nel cuore”. Una comunità “piccola ma grande”, capace di trasformare la fatica in gioia attraverso “gli sguardi meravigliati di chi è passato da qui”.

Il Presepe vivente, ha spiegato, è un modo di raccontare il Vangelo “attraverso i profumi, le scene di vita, i silenzi e una bellezza semplice che parla al cuore senza bisogno di parole”. Un ringraziamento speciale è andato alle centinaia di volontari, ai figuranti, al Gruppo Marta, al Gruppo Fili di Grazia e a tutti i collaboratori.

Accanto alla guida spirituale di don Laudicina, fondamentale il contributo dei Trikke e Due Cabaret – Enzo Amato Màs e Nicola Anastasi, con Anastasi nel ruolo di direttore artistico, che ha dato coerenza narrativa e armonia all’intero percorso.

Il Presepe vivente di Ciavolo tornerà ad aprire al pubblico il 3, 4, 5 e 6 gennaio 2026, sempre dalle 16 alle 21. Il 6 gennaio è atteso il momento conclusivo con l’arrivo dei Re Magi, particolarmente sentito dalla comunità.



