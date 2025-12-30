Marsala, in consiglio comunale si discute il "Regolamento movida"
La seduta del Consiglio comunale di Marsala, tenutasi ieri pomeriggio, è stata avviata con la votazione e l’approvazione della proposta deliberativa riguardante la “Modifica della Convenzione relativa alle opere di urbanizzazione”, su cui si era già svolta la discussione nella scorsa seduta, con relazione affidata a G. Di Pietra. Subito dopo, è stata avviata la trattazione del “Regolamento Movida”, illustrato da L. Orlando (presidente della Commissione Attività produttive).
Lo stesso ha affermato che - di fatto - è stato riscritto l’atto proposto dalla Giunta, grazie anche alla collaborazione di dirigenti e funzionari competenti in materia. Sul punto, successivamente, ha preso la parola il dirigente G. D’Alessandro, comandante della Polizia Municipale, fornendo chiarimenti tecnici sull’atto. A seguire, è pure intervenuto G. Di Pietra aggiungendo ulteriori dettagli sulla nuova regolamentazione, presentando al riguardo un emendamento. Tenuto conto che occorreva esprimere un parere tecnico sullo stesso emendamento, la discussione è stata momentaneamente sospesa per consentire al comandante G. D’Alessandro di esprimersi in merito.
Nel frattempo, il presidente E. Sturiano, ha avviato la trattazione di alcuni debiti fuori bilancio. Dopo l’approvazione dei primi due, sul terzo - all’atto della votazione - è venuto meno il numero legale. La seduta, pertanto, è stata riconvocata - come da Regolamento - dopo un’ora. Alla ripresa dei lavori, è stata ancora registrata la mancanza del numero legale e, pertanto, la seduta è stata rinviata a oggi - 30 dicembre - alle ore 16:00.
Marsala, assunti 11 agenti di Polizia Municipale. Ma solo per cinque mesi
Il Comune di Marsala ha disposto l’assunzione di 11 agenti di Polizia municipale con contratto a tempo pieno e determinato della durata di cinque mesi. L’operazione rientra nel programma di rafforzamento del Corpo previsto dal...
Mazara del Vallo, nasce il Polo Integrato di Assistenza per la provincia...
Nasce a Mazara del Vallo il nuovo Polo Integrato di Assistenza per la Provincia di Trapani: una partnership tra SG Healtcare - Privata Assistenza e “RUGGERO II” Casa di Riposo Hotel Geriatrico Mazara del Vallo si...
Botti di Capodanno vietati anche a Petrosino
Un Capodanno all’insegna della sicurezza, della tutela delle persone più fragili e del benessere degli animali. Con questi obiettivi il sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi, ha firmato l’ordinanzan. 22 del 27 dicembre 2025, che...
Come scegliere i capi più adatti alla propria silhouette
Trovare i capi più adatti alla propria silhouette è un aspetto fondamentale per far sì che la propria bellezza naturale risalti completamente, grazie anche e soprattutto ad abiti che esprimano al meglio il...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste