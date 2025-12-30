Marsala, in consiglio comunale si discute il "Regolamento movida"

30/12/2025 14:35:00

La seduta del Consiglio comunale di Marsala, tenutasi ieri pomeriggio, è stata avviata con la votazione e l’approvazione della proposta deliberativa riguardante la “Modifica della Convenzione relativa alle opere di urbanizzazione”, su cui si era già svolta la discussione nella scorsa seduta, con relazione affidata a G. Di Pietra. Subito dopo, è stata avviata la trattazione del “Regolamento Movida”, illustrato da L. Orlando (presidente della Commissione Attività produttive).

Lo stesso ha affermato che - di fatto - è stato riscritto l’atto proposto dalla Giunta, grazie anche alla collaborazione di dirigenti e funzionari competenti in materia. Sul punto, successivamente, ha preso la parola il dirigente G. D’Alessandro, comandante della Polizia Municipale, fornendo chiarimenti tecnici sull’atto. A seguire, è pure intervenuto G. Di Pietra aggiungendo ulteriori dettagli sulla nuova regolamentazione, presentando al riguardo un emendamento. Tenuto conto che occorreva esprimere un parere tecnico sullo stesso emendamento, la discussione è stata momentaneamente sospesa per consentire al comandante G. D’Alessandro di esprimersi in merito.

Nel frattempo, il presidente E. Sturiano, ha avviato la trattazione di alcuni debiti fuori bilancio. Dopo l’approvazione dei primi due, sul terzo - all’atto della votazione - è venuto meno il numero legale. La seduta, pertanto, è stata riconvocata - come da Regolamento - dopo un’ora. Alla ripresa dei lavori, è stata ancora registrata la mancanza del numero legale e, pertanto, la seduta è stata rinviata a oggi - 30 dicembre - alle ore 16:00.



