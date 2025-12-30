Botti di Capodanno vietati anche a Petrosino

30/12/2025 16:00:00

Un Capodanno all’insegna della sicurezza, della tutela delle persone più fragili e del benessere degli animali. Con questi obiettivi il sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi, ha firmato l’ordinanzan. 22 del 27 dicembre 2025, che introduce il divieto di utilizzo di articoli pirotecnici su tutto il territorio comunale.

Il provvedimento sarà in vigore dal 30 dicembre 2025 fino alle ore 24 del 6 gennaio 2026 e riguarda sia i luoghi pubblici sia quelli privati che abbiano ricadute su aree pubbliche.

In particolare, l’ordinanza vieta l’uso di materiale esplodente, fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e qualsiasi altro artificio pirotecnico. È inoltre proibito l’utilizzo di fuochi pirotecnici non posti in libera vendita in luoghi privati senza la prescritta licenza prevista dall’articolo 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Per chi non rispetterà le disposizioni sono previste sanzioni amministrative pecuniarie fino a 500 euro.

L’Amministrazione comunale, nel richiamare al senso di responsabilità individuale e collettiva, ha inoltre diffuso alcune raccomandazioni alla cittadinanza: acquistare articoli pirotecnici esclusivamente presso esercizi autorizzati e muniti di marcatura CE; non raccogliere né tentare di riaccendere botti o artifici inesplosi; vigilare attentamente sui minori per evitare gravi incidenti causati da un uso improprio dei materiali esplodenti. L’invito ai cittadini è quello di collaborare affinché i festeggiamenti di fine anno possano svolgersi in un clima di serenità e sicurezza.



