Botti di Capodanno vietati anche a Petrosino
Un Capodanno all’insegna della sicurezza, della tutela delle persone più fragili e del benessere degli animali. Con questi obiettivi il sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi, ha firmato l’ordinanzan. 22 del 27 dicembre 2025, che introduce il divieto di utilizzo di articoli pirotecnici su tutto il territorio comunale.
Il provvedimento sarà in vigore dal 30 dicembre 2025 fino alle ore 24 del 6 gennaio 2026 e riguarda sia i luoghi pubblici sia quelli privati che abbiano ricadute su aree pubbliche.
In particolare, l’ordinanza vieta l’uso di materiale esplodente, fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e qualsiasi altro artificio pirotecnico. È inoltre proibito l’utilizzo di fuochi pirotecnici non posti in libera vendita in luoghi privati senza la prescritta licenza prevista dall’articolo 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Per chi non rispetterà le disposizioni sono previste sanzioni amministrative pecuniarie fino a 500 euro.
L’Amministrazione comunale, nel richiamare al senso di responsabilità individuale e collettiva, ha inoltre diffuso alcune raccomandazioni alla cittadinanza: acquistare articoli pirotecnici esclusivamente presso esercizi autorizzati e muniti di marcatura CE; non raccogliere né tentare di riaccendere botti o artifici inesplosi; vigilare attentamente sui minori per evitare gravi incidenti causati da un uso improprio dei materiali esplodenti. L’invito ai cittadini è quello di collaborare affinché i festeggiamenti di fine anno possano svolgersi in un clima di serenità e sicurezza.
Marsala, assunti 11 agenti di Polizia Municipale. Ma solo per cinque mesi
Il Comune di Marsala ha disposto l’assunzione di 11 agenti di Polizia municipale con contratto a tempo pieno e determinato della durata di cinque mesi. L’operazione rientra nel programma di rafforzamento del Corpo previsto dal...
Mazara del Vallo, nasce il Polo Integrato di Assistenza per la provincia...
Nasce a Mazara del Vallo il nuovo Polo Integrato di Assistenza per la Provincia di Trapani: una partnership tra SG Healtcare - Privata Assistenza e “RUGGERO II” Casa di Riposo Hotel Geriatrico Mazara del Vallo si...
Botti di Capodanno vietati anche a Petrosino
Un Capodanno all’insegna della sicurezza, della tutela delle persone più fragili e del benessere degli animali. Con questi obiettivi il sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi, ha firmato l’ordinanzan. 22 del 27 dicembre 2025, che...
Come scegliere i capi più adatti alla propria silhouette
Trovare i capi più adatti alla propria silhouette è un aspetto fondamentale per far sì che la propria bellezza naturale risalti completamente, grazie anche e soprattutto ad abiti che esprimano al meglio il...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste