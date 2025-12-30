Sezioni
Cultura

L'Avis Marsala cambia sede. Quasi 40 sacche nell’ultima raccolta del 2025

Si è chiusa con quasi 40 sacche di sangue raccolte, tra cui ben sette prime donazioni, l’ultima giornata di donazione del 2025 dell’Avis Comunale di Marsala. Un risultato importante che segna non solo la fine dell’anno, ma anche la conclusione di un capitolo storico per l’associazione.

 

«È stata anche l’ultima raccolta nella sede di via Bruzzesi – sottolinea il presidente Luciano Rosas – perché da oggi avvieremo il trasloco di arredi e strumentazione medica nei nuovi locali di piazza Padre Elia, concessi dall’Amministrazione comunale».

 

La nuova sede Avis è stata interamente ristrutturata nel rispetto dei parametri prescritti dall’Assessorato regionale alla Sanità, competente per l’accreditamento dell’Unità di Raccolta di Marsala, rappresentando un passo avanti significativo in termini di funzionalità e accoglienza.

 

Le prime settimane di gennaio 2026 saranno dedicate all’assestamento organizzativo, ma l’attività di donazione non si fermerà. «I volontari – spiega Nunzio Ragona, medico coordinatore del personale sanitario – potranno continuare a donare al Centro Trasfusionale dell’Ospedale “Paolo Borsellino”, che accoglie normalmente i donatori dal lunedì al venerdì».

 

La nuova sede di piazza Padre Elia è facilmente raggiungibile: l’ingresso si trova sul lato che si affaccia sull’area di parcheggio del Cimitero urbano. Le insegne e le indicazioni stradali sono già state collocate per consentire un accesso agevole ai donatori.

Nei prossimi giorni saranno comunicate ufficialmente le giornate di donazione per il mese di gennaio 2026, con l’obiettivo di ripartire subito nel nuovo anno all’insegna della solidarietà e della continuità.









