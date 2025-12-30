Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
30/12/2025 13:07:00

Marsala: i ragazzi dell’Acr di Sant’Anna incontrano il Movimento per la Vita

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/marsala-i-ragazzi-dell-acr-di-sant-anna-incontrano-il-movimento-per-la-vita-450.jpg

Un pomeriggio di ascolto, confronto e solidarietà quello vissuto lo scorso 20 dicembre dai ragazzi dell’Azione Cattolica Ragazzi (Acr) della parrocchia Sant’Anna di Marsala. Nei locali parrocchiali si è svolto un incontro con il Movimento per la Vita, realtà impegnata nel sostegno alle donne in difficoltà e all’accoglienza della vita nascente 

articolo scatole di Natale

 

Ospiti dell’iniziativa il presidente del Movimento per la Vita di Marsala, Manfredo Spadaro, e la consigliera Concetta Vita, che hanno raccontato ai bambini e ai ragazzi il lavoro quotidiano dell’associazione. Una testimonianza diretta, pensata per spiegare in modo semplice e comprensibile le attività di supporto alle famiglie fragili e l’importanza dell’ascolto e dell’aiuto concreto.

 

L’incontro è stato anche il momento conclusivo di un percorso di solidarietà avviato nelle settimane precedenti. L’Acr ha coinvolto famiglie e comunità parrocchiale in una raccolta di beni destinati alle famiglie seguite dal Movimento per la Vita: prodotti per l’igiene, generi alimentari, dolci, indumenti per neonati e bambini, piccoli giochi e oggetti utili per la quotidianità.

 

I ragazzi, affiancati dagli educatori, hanno poi confezionato i doni dividendoli per età e necessità, trasformando la raccolta in pacchi regalo natalizi. A ogni scatola sono state allegate letterine scritte a mano, pensate come messaggio di vicinanza e incoraggiamento per i destinatari.

 

Un’iniziativa semplice, ma dal forte valore educativo, che ha permesso ai più giovani di riflettere sul significato del Natale come tempo di attenzione verso gli altri e di responsabilità verso chi vive situazioni di difficoltà. La collaborazione tra l’Acr della parrocchia Sant’Anna e il Movimento per la Vita si è tradotta così in un aiuto concreto per diverse famiglie del territorio, ma anche in un’occasione di crescita per i ragazzi coinvolti.

 

Dalle giovani lettrici Vittoria e Karol









Native | 29/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-12-2025/1767015402-0-natale-mediterraneo-trapani-chiude-l-anno-tra-piazze-presepi-e-grandi-concerti.jpg

Natale Mediterraneo, Trapani chiude l’anno tra piazze, presepi e...

Native | 28/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/1765984865-0-mazara-del-vallo-nasce-il-polo-integrato-di-assistenza-per-la-provincia-di-trapani.jpg

Mazara del Vallo, nasce il Polo Integrato di Assistenza per la provincia...

Native | 27/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766502163-0-come-scegliere-i-capi-piu-adatti-alla-propria-silhouette.jpg

Come scegliere i capi più adatti alla propria silhouette