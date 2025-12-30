Marsala: i ragazzi dell’Acr di Sant’Anna incontrano il Movimento per la Vita

30/12/2025 13:07:00

Un pomeriggio di ascolto, confronto e solidarietà quello vissuto lo scorso 20 dicembre dai ragazzi dell’Azione Cattolica Ragazzi (Acr) della parrocchia Sant’Anna di Marsala. Nei locali parrocchiali si è svolto un incontro con il Movimento per la Vita, realtà impegnata nel sostegno alle donne in difficoltà e all’accoglienza della vita nascente

articolo scatole di Natale

Ospiti dell’iniziativa il presidente del Movimento per la Vita di Marsala, Manfredo Spadaro, e la consigliera Concetta Vita, che hanno raccontato ai bambini e ai ragazzi il lavoro quotidiano dell’associazione. Una testimonianza diretta, pensata per spiegare in modo semplice e comprensibile le attività di supporto alle famiglie fragili e l’importanza dell’ascolto e dell’aiuto concreto.

L’incontro è stato anche il momento conclusivo di un percorso di solidarietà avviato nelle settimane precedenti. L’Acr ha coinvolto famiglie e comunità parrocchiale in una raccolta di beni destinati alle famiglie seguite dal Movimento per la Vita: prodotti per l’igiene, generi alimentari, dolci, indumenti per neonati e bambini, piccoli giochi e oggetti utili per la quotidianità.

I ragazzi, affiancati dagli educatori, hanno poi confezionato i doni dividendoli per età e necessità, trasformando la raccolta in pacchi regalo natalizi. A ogni scatola sono state allegate letterine scritte a mano, pensate come messaggio di vicinanza e incoraggiamento per i destinatari.

Un’iniziativa semplice, ma dal forte valore educativo, che ha permesso ai più giovani di riflettere sul significato del Natale come tempo di attenzione verso gli altri e di responsabilità verso chi vive situazioni di difficoltà. La collaborazione tra l’Acr della parrocchia Sant’Anna e il Movimento per la Vita si è tradotta così in un aiuto concreto per diverse famiglie del territorio, ma anche in un’occasione di crescita per i ragazzi coinvolti.

Dalle giovani lettrici Vittoria e Karol



