Cultura

» Sociale
28/12/2025 17:02:00

Trapani, cultura e mare al Museo San Rocco: il Kiwanis presenta il libro di Dario Agueli

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-12-2025/trapani-cultura-e-mare-al-museo-san-rocco-il-kiwanis-presenta-il-libro-di-dario-agueli-450.jpg

Una sala gremita, il silenzio attento del pubblico e il mare come filo conduttore di parole, musica ed emozioni. Si è svolta con grande partecipazione la presentazione del libro “Se un giorno ti raccontassi il mare” di Dario Agueli, iniziativa culturale promossa dal Kiwanis Elimo Paceco e ospitata nella suggestiva cornice del Museo San Rocco.


Un appuntamento che si inserisce nel solco dell’impegno del Kiwanis a favore della cultura, della conoscenza e del dialogo, valori che il club porta avanti da anni sul territorio con iniziative rivolte alla comunità. La scelta del Museo San Rocco non è stata casuale: uno spazio carico di storia e significato che ha contribuito a rendere l’evento ancora più intenso, offrendo un contesto ideale per accompagnare il racconto del mare, inteso non solo come elemento naturale ma come metafora di vita, memoria e identità.
Durante l’incontro, la presidente del club, Rosaria Bernardi, ha sottolineato l’importanza di momenti come questo, capaci di diventare occasioni di crescita culturale e sociale, rafforzando il legame tra associazionismo, arte e territorio. 

Un messaggio chiaro: la cultura non è un fatto elitario, ma uno strumento di condivisione e partecipazione.
Ad arricchire la serata anche l’intervento musicale della violinista Agata Fanzone, la cui performance ha dialogato con le parole del libro, creando un’atmosfera raccolta e coinvolgente che ha conquistato il pubblico.
Il Kiwanis Elimo Paceco ha voluto ringraziare l’autore per aver condiviso il frutto del suo lavoro, i soci del club e tutti i cittadini intervenuti, confermando ancora una volta come Trapani sappia rispondere con attenzione e curiosità agli appuntamenti culturali, quando questi vengono proposti con qualità e visione.


Un evento che dimostra come, anche attraverso un libro, si possa continuare a raccontare il territorio e il suo mare, trasformandoli in occasione di incontro e riflessione collettiva.









