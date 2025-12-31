Discarica di Borranea, rinnovato l’affidamento diretto a Trapani Servizi per 5 anni

31/12/2025 06:00:00

Il Comune di Trapani rinnova per altri cinque anni l’affidamento diretto (in house) a Trapani Servizi S.p.A. per il prelievo, il trasporto e lo smaltimento del percolato prodotto dalle vecchie vasche della discarica di Borranea, insieme alla manutenzione e al monitoraggio ambientale dell’intera area. Il valore stimato del servizio è di circa 1,1 milioni di euro l’anno, IVA inclusa, per un impegno complessivo che può superare i 5 milioni di euro se il percolato non diminuisce prima con la chiusura definitiva delle vasche.

Non si tratta di un bando di gara, ma di un rinnovo in house: la gestione resta “in casa”, affidata alla società partecipata al 100% dal Comune di Trapani. Una scelta che consolida il ruolo della partecipata come gestore unico di un sito ambientale complesso e delicato, concentrando competenze, responsabilità e controlli in un solo soggetto.

A sintetizzare il senso dell’operazione è il presidente di Trapani Servizi, Salvatore Accardo, che spiega: «Il Comune di Trapani rinnova per cinque anni l’affidamento diretto alla propria partecipata Trapani Servizi per la gestione del percolato e dell’intera discarica di Borranea, per un valore stimato di circa 1,1 milioni di euro l’anno».

Lo schema di contratto parte da una ricostruzione tecnica e amministrativa articolata. Vengono richiamati i provvedimenti che, negli anni, hanno regolato la discarica e le diverse vasche, comprese quelle gestite direttamente da Trapani Servizi, come la vasca F e i successivi ampliamenti. L’area di Borranea viene definita come un sistema unico, composto da vasche comunali dismesse e da vasche in gestione alla partecipata, con un quadro autorizzativo stratificato che rende necessaria una gestione unitaria per ragioni di economicità, efficienza ed efficacia.

Nel merito, il contratto stabilisce che Trapani Servizi si occupi non solo del percolato classificato CER 19.07.03, ma anche della manutenzione ordinaria e straordinaria e del monitoraggio ambientale dell’intera area. Le attività comprendono la gestione dei pozzi di percolato, la viabilità interna, le recinzioni, il sistema di raccolta delle acque meteoriche, l’illuminazione e i controlli ambientali previsti dai piani autorizzativi.

Il costo del servizio è determinato tenendo conto delle operazioni di prelievo, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati, delle analisi chimico-fisiche e della gestione documentale. Il prezzo di riferimento indicato è di 55,017 euro a tonnellata, oltre IVA, con una stima annua di 1,1 milioni di euro. Le spese per manutenzione e monitoraggi restano a carico della società, mentre il Comune sostiene esclusivamente i costi legati al percolato.

Particolare attenzione è dedicata alla tracciabilità dei rifiuti. Il contratto impone l’utilizzo del RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, che consente di seguire digitalmente ogni movimento del percolato dal punto di prelievo fino all’impianto di destinazione finale. Irregolarità o omissioni rientrano tra le inadempienze contrattuali.

Il capitolo delle penali è tra i più stringenti: in caso di interruzione del servizio, mancata gestione del percolato, ritardi nei monitoraggi ambientali, carenze nella manutenzione, violazioni documentali o inosservanza delle norme sulla sicurezza, il Comune potrà applicare sanzioni fino a 5.000 euro al giorno. Nei casi più gravi è prevista anche la sostituzione d’ufficio del gestore.

La durata del contratto è fissata in cinque anni, salvo l’esaurimento del percolato per effetto del capping o il subentro di un diverso assetto regionale legato alla SRR. Il contratto, infatti, richiama infine l’avvio delle procedure previste dalla normativa regionale per arrivare, sull’area di Borranea, a una gestione unitaria del sito, con un’unica Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), un solo Piano di Monitoraggio e Controllo e un unico responsabile, superando l’attuale frammentazione autorizzativa.



