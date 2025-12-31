In Sicilia più della metà dell'acqua viene persa. Lo strano caso di Trapani

31/12/2025 14:23:00

In Sicilia oltre il 52% dell’acqua immessa nelle reti idriche va dispersa prima di arrivare ai rubinetti. È uno dei dati più allarmanti contenuti nella relazione della Corte dei Conti sull’amministrazione idrica regionale, basata sui numeri del 2024. Una fotografia impietosa che si accompagna a turnazioni, rubinetti a secco e interventi emergenziali in molte province.

La media regionale, già critica, nasconde situazioni ancora peggiori: Siracusa tocca il 68% di perdite, Catania arriva in alcuni casi oltre il 75%, Palermo e Messina superano il 54%, Ragusa sfiora il 60%. Fa meglio solo Caltanissetta, che scende sotto il 40%.

Il paradosso della provincia di Trapani

Particolarmente controverso il caso di Trapani. Per la Regione, le perdite idriche si fermerebbero attorno a un “virtuoso” 20%, un dato che la Corte dei Conti giudica poco attendibile, soprattutto se confrontato con la realtà vissuta sul territorio. Non più tardi di poche settimane fa, infatti, è stato necessario un intervento emergenziale della Protezione civile con autobotti e migliaia di utenze da servire. Già all’inizio dell’estate, inoltre, i cittadini erano stati invitati a razionare l’acqua.

A rafforzare i dubbi dei giudici contabili sono i numeri che arrivano da alcuni Comuni del Trapanese: perdite medie vicine al 50%, con forti differenze interne. Pantelleria supera il 64%, mentre Marsala dichiara una dispersione intorno al 30%.

Infrastrutture vecchie e dighe incompiute

La Corte dei Conti parla di un deficit strutturale grave, legato a reti obsolete, invasi con un’età media di 47 anni, manutenzione carente e dighe spesso prive di collaudo o verifica sismica. In Sicilia, delle 45 grandi dighe, meno della metà è in esercizio normale. Alcune sono ferme da decenni.

Un quadro che spiega perché, nonostante piogge e invasi, l’emergenza idrica continui a ripresentarsi. E perché, nel caso di Trapani, i numeri ufficiali non sembrano raccontare tutta la verità.



