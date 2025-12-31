Sezioni
Istituzioni

» Dal Libero Consorzio
31/12/2025 04:00:00

Trapani, gli auguri di fine anno del Libero Consorzio: il messaggio di Quinci

Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, affida a una lettera il messaggio di auguri per la fine dell’anno, indicando da subito la direzione per il 2026. Al centro del testo, l’appello all’unità istituzionale e sociale, la necessità di affrontare con responsabilità le sfide economiche e geopolitiche e la proposta di un Piano strategico per la crescita del territorio, costruito attraverso ascolto, confronto e condivisione con le comunità locali. Un messaggio che richiama il ruolo del Libero Consorzio come “Casa dei Comuni” e sottolinea fiducia, trasparenza e onestà intellettuale come condizioni indispensabili per trasformare le idee in progetti concreti.



