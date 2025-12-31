Sezioni
Istituzioni

Dalla Regione
31/12/2025 20:10:00

 Agricoltura, prorogata scadenza per il saldo dei bandi Pnrr meccanizzazione e frantoi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-12-2025/agricoltura-prorogata-scadenza-per-il-saldo-dei-bandi-pnrr-meccanizzazione-e-frantoi-450.jpg

Con decreto ministeriale è stata prorogata la scadenza per la presentazione della richiesta di saldo dei bandi “Pnrr meccanizzazione” e “Pnrr frantoi oleari.” La Regione concederà ai beneficiari la proroga massima, prevista per il 27 marzo 2026.
A oggi le richieste presentate ammontano a più del 50% del totale e, grazie alla proroga, si punta adesso a raggiungere il target prefissato.

La dotazione finanziaria del bando meccanizzazione è pari a circa 21 milioni di euro, quella del bando frantoi ammonta invece a circa 13 milioni. L’aliquota contributiva prevista per i bandi è del 65%, elevabile all’80% per i giovani agricoltori, e può raggiungere il 100% qualora venga integrata con altre fonti di finanziamento come il credito d'imposta.

Nei prossimi giorni si terrà un incontro con le categorie professionali al fine di agevolare la presentazione delle domande di pagamento con eventuali rimodulazioni e varianti. 
 



