Sport

Marsala Doc sul podio regionale: terza nel Grand Prix siciliano delle Mezzemaratone

Ancora un risultato di prestigio per la Polisportiva Marsala Doc, che si conferma tra le eccellenze dell’atletica leggera amatoriale siciliana. La società lilibetana ha infatti conquistato il terzo posto nella classifica generale maschile del Grand Prix regionale Fidal delle Mezzemaratone, dopo aver già festeggiato la recente vittoria nel Grand Prix provinciale Fidal 2025 di corsa su strada e cross.

 

Un piazzamento che assume un valore ancora più significativo se si guarda al recente passato: solo pochi anni fa, nel 2022 e nel 2023, la Marsala Doc aveva centrato due vittorie regionali consecutive, confermandosi stabilmente ai vertici del movimento podistico isolano.

Le premiazioni ufficiali del Grand Prix regionale si terranno domenica 4 gennaio a Pergusa, dove saranno consegnati sia i riconoscimenti di squadra sia quelli individuali. Per la società presieduta da Filippo Struppa saranno premiati come “fedelissimi”, avendo partecipato a tutte e otto le prove del circuito, Salvatore Bevilacqua, Giuseppe Cerame e Vincenzo Contrino.

 

Importanti riconoscimenti anche per gli atleti che, sulla base dei migliori tempi nelle rispettive categorie d’età, hanno ottenuto risultati di rilievo nella classifica generale: Anna Maria Gentile, Lara Saladino, Enzo Lombardo, Enzo Castiglione, Pietro Sciacca e Pino Valenza porteranno sul podio i colori della società marsalese.

Intensa anche l’attività individuale fuori regione. A Pisa, il vicepresidente Michele D’Errico ha tagliato un traguardo straordinario, correndo la 360ª maratona (e ultra) della sua carriera: con il tempo di 3:31:31 è stato ancora una volta primo nella categoria SM70. Al Trail del Bosco della Ficuzza ha invece rappresentato la Marsala Doc Leonardo Curatolo, mentre merita una menzione speciale Michele Galfano, che con il tempo di 2:43:47 si è classificato come terzo maratoneta siciliano dell’anno.

 

Nel frattempo è già a pieno regime la macchina organizzativa della seconda “Sigel Marsala Marathon”, in programma il prossimo 26 aprile e inserita nel calendario nazionale. Tra le novità dell’edizione 2026, un percorso completamente rinnovato che attraverserà entrambi i lungomari, sud e nord, e il centro storico di Marsala, unendo sport, natura e storia. Partenza e arrivo saranno in piazza della Vittoria, davanti Porta Nuova, per una gara che punta a diventare sempre più un evento di riferimento nel panorama podistico nazionale.



