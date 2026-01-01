Petrosino, auto sale sul cordolo della rotatoria di via Gianinea 

Auto sale sul cordolo della rotatoria di Via Gianinea a Petrosino. Intorno alle 3 di questa notte, un'auto è rimasta coinvolta in un sinistro all’altezza della rotatoria che ha sostituito il semaforo all'incrocio.
A seguito dell’impatto, alcuni pali della segnaletica si sono danneggiati. Nelle ore successive è stato effettuato un intervento provvisorio di messa in sicurezza da parte del Comune, in attesa di un ripristino definitivo.
Una precisazione su quanto accaduto giunge alla redazione di Tp24 dal sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi: "L'auto è salita sul cordolo e non si è registrato alcun ferito. Nulla dunque di veramente allarmante, ma un episodio che riguarda qualcuno ancora poco pratico con la nuova rotatoria".