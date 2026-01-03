Ambiente, Savarino: "Dalla Finanziaria risorse senza precedenti per le spiagge siciliane"
«Benefici per le spiagge siciliane mai visti prima». Lo afferma l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, rispondendo alle critiche sollevate dall’Associazione balneari siciliani sui fondi previsti dall’ultima legge Finanziaria.
Al centro dell’intervento del governo regionale c’è un nuovo fondo da 5 milioni di euro, stanziato per la prima volta, destinato ai Comuni siciliani per la riqualificazione delle spiagge. «L’obiettivo – spiega Savarino – è rendere i litorali sempre più accessibili a tutti, con più servizi, aree dedicate allo sport e ai bambini, e dunque più attrattive sia per i siciliani che per i turisti».
I Comuni, chiarisce l’assessore, potranno individuare autonomamente le spiagge sulle quali intervenire, al fine di garantire standard moderni di fruizione e accoglienza. Non viene esclusa, a priori, la possibilità che possano beneficiare dei contributi anche litorali in parte affidati in concessione, fermo restando che i balneari restano obbligati a garantire i servizi previsti dai contratti concessori con la Regione.
Oltre al nuovo fondo, la Finanziaria regionale prevede ulteriori risorse a favore degli enti locali: 800 mila euro per il servizio di salvataggio con bagnini, un milione di euro per l’implementazione dei servizi e 3 milioni di euro per la pulizia degli arenili. «Risorse – sottolinea Savarino – che si sommano ai 5 milioni destinati a progetti capaci di migliorare la qualità e la vivibilità delle nostre spiagge, anche in funzione dell’ottenimento delle “Bandiere”».
«Lascia basiti – conclude l’assessore – che ci siano lamentele proprio nel momento in cui il governo Schifani investe, per la prima volta, sulla bellezza delle coste siciliane, istituendo un fondo da 5 milioni di euro con la condivisione unanime del Parlamento regionale».
Se vuoi, posso:
“Occupazione donna”: inserimento lavorativo per disoccupate o vittime di violenza
È ufficialmente aperta la piattaforma digitale dell’avviso “Occupazione donna”, la misura della Regione Siciliana finalizzata a favorire l’inserimento lavorativo delle donne disoccupate e delle vittime di violenza....
Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci
La rinascita della cucina fatta in casa nel 2025: più di una tendenza Preparare pane, pizza e dolci tra le mura domestiche non è più un'eccezione riservata alle domeniche. È diventata una pratica...
Ambiente, Savarino: "Dalla Finanziaria risorse senza precedenti per le spiagge siciliane"
«Benefici per le spiagge siciliane mai visti prima». Lo afferma l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, rispondendo alle critiche sollevate dall’Associazione balneari siciliani sui fondi...
Auguri per il nuovo anno da Studio Vira
Il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità, affrontate grazie alla fiducia di clienti e partner e al lavoro di una squadra in costante crescita. Il team di Studio Vira si è ampliato ulteriormente,...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste