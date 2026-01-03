Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
03/01/2026 04:00:00

“Occupazione donna”: inserimento lavorativo per disoccupate o vittime di violenza

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/occupazione-donna-inserimento-lavorativo-per-disoccupate-o-vittime-di-violenza-450.jpg

È ufficialmente aperta la piattaforma digitale dell’avviso “Occupazione donna”, la misura della Regione Siciliana finalizzata a favorire l’inserimento lavorativo delle donne disoccupate e delle vittime di violenza. L’intervento è gestito dall’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro.

 

L’avviso prevede contributi per la realizzazione di progetti che spaziano dall’orientamento specialistico alla formazione professionale, dai tirocini all’inserimento lavorativo, fino al supporto all’autoimpiego e alla creazione d’impresa. Le destinatarie sono donne di età compresa tra i 18 e i 56 anni, residenti o domiciliate in Sicilia da almeno sei mesi, in possesso della cittadinanza italiana o di un titolo di soggiorno di lungo periodo, oppure beneficiarie di asilo o protezione da almeno due anni.

Il budget complessivo ammonta a 58,1 milioni di euro, di cui 40,7 milioni a valere sul Fondo sociale europeo Plus 2021-2027 e 17,4 milioni come cofinanziamento pubblico. Le risorse saranno ripartite su base provinciale, tenendo conto dei tassi di disoccupazione di ciascun territorio.

 

«Con questa misura – afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, anche assessore ad interim al Lavoro – vogliamo contribuire in maniera concreta a ridurre il divario di genere, ancora troppo marcato nel mondo del lavoro. Allo stesso tempo offriamo alle donne vittime di violenza percorsi capaci di favorirne l’autonomia occupazionale e l’indipendenza economica».

 

Le proposte progettuali potranno essere presentate da agenzie per il lavoro ed enti di formazione. Nei progetti destinati alle donne vittime di violenza è obbligatoria la partecipazione di enti del terzo settore con competenze specifiche nei percorsi di accompagnamento.

 

Secondo le stime dell’assessorato regionale, l’avviso consentirà la realizzazione di circa 351 progetti, coinvolgendo oltre 4 mila donne. Le domande possono essere presentate fino alle ore 14 del 30 gennaio attraverso il portale fse.regione.sicilia.it, nella sezione dedicata all’avviso “Occupazione donna”.



Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

La rinascita della cucina fatta in casa nel 2025: più di una tendenza Preparare pane, pizza e dolci tra le mura domestiche non è più un'eccezione riservata alle domeniche. È diventata una pratica...

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira

Il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità, affrontate grazie alla fiducia di clienti e partner e al lavoro di una squadra in costante crescita. Il team di Studio Vira si è ampliato ulteriormente,...







Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767354627-0-trapani-da-il-benvenuto-al-2026-piazza-municipio-gremita-per-la-notte-di-san-silvestro.jpg

Trapani dà il benvenuto al 2026: piazza municipio gremita per la...

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira