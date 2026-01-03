“Occupazione donna”: inserimento lavorativo per disoccupate o vittime di violenza

03/01/2026 04:00:00

È ufficialmente aperta la piattaforma digitale dell’avviso “Occupazione donna”, la misura della Regione Siciliana finalizzata a favorire l’inserimento lavorativo delle donne disoccupate e delle vittime di violenza. L’intervento è gestito dall’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro.

L’avviso prevede contributi per la realizzazione di progetti che spaziano dall’orientamento specialistico alla formazione professionale, dai tirocini all’inserimento lavorativo, fino al supporto all’autoimpiego e alla creazione d’impresa. Le destinatarie sono donne di età compresa tra i 18 e i 56 anni, residenti o domiciliate in Sicilia da almeno sei mesi, in possesso della cittadinanza italiana o di un titolo di soggiorno di lungo periodo, oppure beneficiarie di asilo o protezione da almeno due anni.

Il budget complessivo ammonta a 58,1 milioni di euro, di cui 40,7 milioni a valere sul Fondo sociale europeo Plus 2021-2027 e 17,4 milioni come cofinanziamento pubblico. Le risorse saranno ripartite su base provinciale, tenendo conto dei tassi di disoccupazione di ciascun territorio.

«Con questa misura – afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, anche assessore ad interim al Lavoro – vogliamo contribuire in maniera concreta a ridurre il divario di genere, ancora troppo marcato nel mondo del lavoro. Allo stesso tempo offriamo alle donne vittime di violenza percorsi capaci di favorirne l’autonomia occupazionale e l’indipendenza economica».

Le proposte progettuali potranno essere presentate da agenzie per il lavoro ed enti di formazione. Nei progetti destinati alle donne vittime di violenza è obbligatoria la partecipazione di enti del terzo settore con competenze specifiche nei percorsi di accompagnamento.

Secondo le stime dell’assessorato regionale, l’avviso consentirà la realizzazione di circa 351 progetti, coinvolgendo oltre 4 mila donne. Le domande possono essere presentate fino alle ore 14 del 30 gennaio attraverso il portale fse.regione.sicilia.it, nella sezione dedicata all’avviso “Occupazione donna”.



