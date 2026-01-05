Olio d'oliva, la Tunisia batte l'Italia

05/01/2026 11:07:00

La Tunisia è pronta a superare l'Italia nella classifica mondiale della produzione di olio d'oliva. Con una previsione che tocca le 500 mila tonnellate annue, il Paese nordafricano sta inondando i mercati esteri con un surplus enorme che spinge i prezzi verso il basso.

Nei primi nove mesi del 2025, gli arrivi di olio tunisino in Italia sono aumentati del 38%. Questa invasione ha causato un crollo dei prezzi dell'extravergine italiano superiore al 20%, mentre il compenso pagato ai nostri agricoltori è sceso drasticamente del 30%.

Prezzi bassi contro qualità tricolore

Il divario economico è netto: l'olio tunisino viene scambiato a circa 3,3 euro al litro, una cifra che minaccia direttamente la sopravvivenza dei produttori italiani. Secondo David Granieri (Unaprol), l'agevolazione dell'import favorisce un modello industriale che sceglie il risparmio a scapito della qualità.

Il rischio non è solo economico, ma ambientale. In Italia aumenta l'abbandono degli oliveti: basti pensare che in Toscana si è già perso il 40% delle superfici dedicate negli ultimi quarant'anni. Senza una redditività garantita, molti agricoltori sono costretti a lasciare incolte le terre.

Serve un piano olivicolo nazionale

Le organizzazioni di categoria chiedono un intervento immediato per evitare che l'olio d'oliva diventi una semplice "commodity". L'Italia ha bisogno di un piano che tuteli il nostro patrimonio varietale unico al mondo e che garantisca la tracciabilità del prodotto interno.

Attualmente si stima che siano almeno 200 mila gli ettari di oliveti già abbandonati, con altri 300 mila a rischio. La questione sarà al centro del tavolo tecnico convocato dal Ministero dell'Agricoltura per il prossimo 14 gennaio, dove si cercheranno soluzioni per contrastare la concorrenza sleale e rilanciare la produzione nazionale.



