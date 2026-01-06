Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
06/01/2026 11:41:00

Natale a Palazzo d’Orleans, quanto costano le feste della Regione Siciliana

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/natale-a-palazzo-d-orleans-quanto-costano-le-feste-della-regione-siciliana-450.jpg

Luci, addobbi, buffet e regali istituzionali. Il Natale 2025 a Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione Siciliana, non passa inosservato nemmeno sul piano dei costi. Secondo i dati emersi in questi giorni, le spese sostenute dalla Regione per le festività natalizie superano complessivamente i 7.200 euro, a cui si aggiungono ulteriori voci legate all’accoglienza e alla rappresentanza.

Il cuore delle spese riguarda l’allestimento natalizio del palazzo: luminaria, alberi, stelle di Natale e decorazioni, per un importo che supera i 12 mila euro, comprendendo anche interventi di posizionamento e illuminazione nelle aree esterne e interne del sito istituzionale. Un allestimento curato dal Cerimoniale della Presidenza, motivato con l’esigenza di garantire “decoro e rappresentanza” nelle sedi di governo.

 

A queste cifre si aggiunge il buffet di fine anno, organizzato per circa 250 invitati, tra personale e rappresentanti istituzionali. La spesa per il catering ammonta a 5.445 euro, con un costo medio di poco superiore ai 21 euro a persona. Un importo non eccezionale in sé, ma che si inserisce in un quadro più ampio di spese pubbliche in un momento in cui la Regione è chiamata a fronteggiare emergenze ben più stringenti, dalla sanità ai rifiuti, passando per la crisi idrica.

 

Non mancano poi i regali istituzionali: confezioni natalizie, panettoni, torroni e doni destinati alle alte cariche. Tra questi figurano anche omaggi di rappresentanza per autorità regionali, il cui costo complessivo supera i 1.150 euro. Una tradizione consolidata nei palazzi della politica, ma che continua a sollevare interrogativi sull’opportunità e sulla misura di queste spese.

 

 









Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767354627-0-trapani-da-il-benvenuto-al-2026-piazza-municipio-gremita-per-la-notte-di-san-silvestro.jpg

Trapani dà il benvenuto al 2026: piazza municipio gremita per la...