Economia

» Aeroporto di Trapani
08/01/2026 14:45:00

E' tornata la base Ryanair a Trapani-Birgi. Ecco le nuove rotte invernali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-01-2026/1767880386-0-e-tornata-la-base-ryanair-a-trapani-birgi-ecco-le-nuove-rotte-invernali.jpg

Ryanair ha annunciato oggi (8 gennaio) che le nuove rotte per l’inverno 2025/2026 da Trapani-Marsala verso Bruxelles Charleroi, Baden-Baden, Katowice, Bratislava e Pescara sono pienamente operative, con i primi voli del 2026 programmati per questa settimana.

 

Ryanair opererà 2 voli a settimana sulle rotte Trapani-Bratislava, Trapani-Katowice e Trapani-Bruxelles Charleroi, e 3 voli a settimana sulle rotte Trapani-Baden Baden e Trapani-Pescara, offrendo ai clienti siciliani ancora più scelta e collegamenti regolari alle tariffe più basse d’Europa.

 

 

“Siamo lieti di vedere che le nuove rotte invernali 2026 da Trapani verso Bruxelles Charleroi, Baden-Baden, Katowice, Bratislava e Pescara sono pienamente operative da questa settimana, come parte del piu’ ampio investimento di Ryanair su Trapani-Marsala, che include l’apertura di una nuova base da gennaio 2026 con 2 nuovi aeromobili (1 per l’inverno 2025/2026 e 2 per l’estate 2026, per un investimento da 200 milioni di dollari), nuove rotte, oltre 1 milione di passeggeri all’anno e più di 800 posti di lavoro locali supportati", ha dichiarato Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair.

"Tutto questo segue la decisione della Regione Siciliana di abolire l’addizionale comunale negli aeroporti piu’ piccoli dell’Isola, con Trapani-Marsala che diventa ora la terza base siciliana di Ryanair (la ventesima in Italia), migliorando ulteriormente l’accessibilità internazionale e garantendo una connettività durante tutto l’anno per i cittadini siciliani, favorendo il turismo in entrata, un flusso costante di visitatori a supporto dell’economia locale durante tutto l’anno”.

 

Soddisfatto Salvatore Ombra, Presidente di Airgest, la società che gestisce lo scalo trapanese: “Dopo 8 anni di assenza, la base Ryanair ritorna a Trapani-Birgi e sono particolarmente orgoglioso di poterla accogliere, per la seconda volta, sotto la mia Presidenza. Tutto questo ci entusiasma e ci proietta verso periodi con flussi di passeggeri in aumento: la crescita dei passeggeri sarà del 33% rispetto alla stagione 2024 e d’estate registreremo un incremento del 22% rispetto ai numeri del 2025. Il ritorno della base Ryanair, che incrementerà a due aeromobili a decorrere da Marzo, significa più voli, più passeggeri, più opportunità per il territorio. Trapani torna a volare alto. Questo risultato è frutto del lavoro svolto con la proficua collaborazione e sostegno della Regione Sicilia che ha creduto nel nostro scalo tanto da abolire, a decorrere da questo mese di gennaio, l'addizionale municipale da Trapani-Birgi con l'obiettivo di aumentare rotte e turismo”.

 

L’intero operativo Ryanair è già disponibile per la prenotazione su ryanair.com.

 









