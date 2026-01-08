Stangata per il Trapani: altra penalizzazione di 7 punti

08/01/2026 16:59:00

Sette punti di penalizzazione che, sommati agli 8 di inizio stagione, portato il totale a 15. E' la sentenza del Tribunale Federale sul deferimento del Trapani calcio. Una vera e propria stangata per la società granata ed i risvolti in classifica sono pesantissimi, perché il Trapani passa da 26 a 19 punti e dal nono posto, che vuol dire play-off, al diciassettesimo posto, in piena lotta per i play-out.

Il deferimento era arrivato per una lunga serie di inadempimenti amministrativi e l'udienza si era tenuta lo scorso mese. Poi, però, il Tribunale aveva deciso di posticipare la sentenza alll'8 gennaio mentre si rincorrevano le voci sulla richiesta di penalizzazione.

Nicola Binda, giornalista della Gazzetta dello Sport, aveva anticipato come fossero 8 i punti richiesti dall'accusa, mentre il presidente Valerio Antonini ribatteva, sottolineando che non corrispondesse a verità.

Adesso arriva la sentenza: 7 punti e 6.500 euro di multa, oltre ad una inibizione di 4 mesi per lo stesso Antonini e per il segretario Vito Giacalone, 16 mesi per Andrea Oddo e 12 mesi per Salvatore Castiglione. I primi tre, inoltre, dovranno anche pagare 1.500 euro di ammenda.

La nuova classifica:

Benevento 44

Catania 42

Casertana 38

Salernitana 38

Cosenza 36

Monopoli 30

Crotone 28

Casarano 28

Potenza 26

Audace Cerignola 25

Atalanta Under 23 22

Cavese 21

Sorrento 21

Siracusa 21

Altamuta 20

Trapani 19

Latina 19

Foggia 19

Giugliano 16

Picerno 15



