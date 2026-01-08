Stangata per il Trapani: altra penalizzazione di 7 punti

Sette punti di penalizzazione che, sommati agli 8 di inizio stagione, portato il totale a 15. E' la sentenza del Tribunale Federale sul deferimento del Trapani calcio. Una vera e propria stangata per la società granata ed i risvolti in classifica sono pesantissimi, perché il Trapani passa da 26 a 19 punti e dal nono posto, che vuol dire play-off, al diciassettesimo posto, in piena lotta per i play-out.
Il deferimento era arrivato per una lunga serie di inadempimenti amministrativi e l'udienza si era tenuta lo scorso mese. Poi, però, il Tribunale aveva deciso di posticipare la sentenza alll'8 gennaio mentre si rincorrevano le voci sulla richiesta di penalizzazione.
Nicola Binda, giornalista della Gazzetta dello Sport, aveva anticipato come fossero 8 i punti richiesti dall'accusa, mentre il presidente Valerio Antonini ribatteva, sottolineando che non corrispondesse a verità.
Adesso arriva la sentenza: 7 punti e 6.500 euro di multa, oltre ad una inibizione di 4 mesi per lo stesso Antonini e per il segretario Vito Giacalone, 16 mesi per Andrea Oddo e 12 mesi per Salvatore Castiglione. I primi tre, inoltre, dovranno anche pagare 1.500 euro di ammenda.
La nuova classifica:
Benevento 44
Catania 42
Casertana 38
Salernitana 38
Cosenza 36
Monopoli 30
Crotone 28
Casarano 28
Potenza 26
Audace Cerignola 25
Atalanta Under 23 22
Cavese 21
Sorrento 21
Siracusa 21
Altamuta 20
Trapani 19
Latina 19
Foggia 19
Giugliano 16
Picerno 15