Sport

» Calcio
08/01/2026 16:59:00

Stangata per il Trapani: altra penalizzazione di 7 punti

Sette punti di penalizzazione che, sommati agli 8 di inizio stagione, portato il totale a 15. E' la sentenza del Tribunale Federale sul deferimento del Trapani calcio. Una vera e propria stangata per la società granata ed i risvolti in classifica sono pesantissimi, perché il Trapani passa da 26 a 19 punti e dal nono posto, che vuol dire play-off, al diciassettesimo posto, in piena lotta per i play-out.

Il deferimento era arrivato per una lunga serie di inadempimenti amministrativi e l'udienza si era tenuta lo scorso mese. Poi, però, il Tribunale aveva deciso di posticipare la sentenza alll'8 gennaio mentre si rincorrevano le voci sulla richiesta di penalizzazione.

Nicola Binda, giornalista della Gazzetta dello Sport, aveva anticipato come fossero 8 i punti richiesti dall'accusa, mentre il presidente Valerio Antonini ribatteva, sottolineando che non corrispondesse a verità.

Adesso arriva la sentenza: 7 punti e 6.500 euro di multa, oltre ad una inibizione di 4 mesi per lo stesso Antonini e per il segretario Vito Giacalone, 16 mesi per Andrea Oddo e 12 mesi per Salvatore Castiglione. I primi tre, inoltre, dovranno anche pagare 1.500 euro di ammenda.

La nuova classifica:

  • Benevento 44
  • Catania 42
  • Casertana 38
  • Salernitana 38
  • Cosenza 36
  • Monopoli 30
  • Crotone 28
  • Casarano 28
  • Potenza 26
  • Audace Cerignola 25
  • Atalanta Under 23 22
  • Cavese 21
  • Sorrento 21
  • Siracusa 21
  • Altamuta 20
  • Trapani 19
  • Latina 19
  • Foggia 19
  • Giugliano 16
  • Picerno 15









