Sport

» Calcio
18/01/2026 06:00:00

Dopo il basket, anche il Trapani Calcio verso il baratro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-01-2026/dopo-il-basket-anche-il-trapani-calcio-verso-il-baratro-450.jpg

A Trapani il film è sempre lo stesso. Cambia lo sport, ma la sceneggiatura non varia di una virgola. Dopo il collasso della Trapani Shark, esclusa dal campionato di Serie A di basket per gravi inadempienze economiche, ora anche il Trapani Calcio di Valerio Antonini è a un passo dal baratro. Penalizzazioni, deferimenti, conti che non tornano e il rischio concreto di non arrivare nemmeno alla fine della stagione.

 

Trapani Calcio, una storia lunga e una crisi che si ripete

Il Trapani Calcio non è una società qualunque. Fondato nel 1905, è una delle squadre più antiche della Sicilia. Ha conosciuto la Serie B tra il 2013 e il 2017, poi una lunga crisi culminata nel 2020 con l’esclusione dai campionati professionistici e la ripartenza dalla Serie D.
Nel 2023 arriva Valerio Antonini. Investimenti massicci, proclami, una stagione trionfale: Trapani domina la Serie D, vince il campionato e la Coppa Italia di categoria, torna tra i professionisti. L’entusiasmo è alle stelle.

 

Dalle ambizioni alla realtà della Serie C

Nell’estate successiva Antonini rilancia: obiettivo Serie B, «anche il secondo posto sarebbe una delusione». Ma la realtà è molto diversa. Il Trapani chiude la stagione 2024-2025 all’11° posto, cambia allenatore cinque volte e mostra già i primi segnali di instabilità.
Poi arrivano i problemi veri, quelli amministrativi.

 

Penalizzazioni e giustizia sportiva

A maggio 2025 il Tribunale federale infligge 8 punti di penalizzazione per il mancato pagamento di Irpef e contributi Inps. La società parla di truffa subita, presenta ricorsi, ma perde ovunque: giustizia sportiva, Tar, Consiglio di Stato.
A gennaio 2026 arriva una seconda stangata: altri 7 punti di penalizzazione per stipendi non pagati entro i termini e nuove irregolarità fiscali. Totale: 15 punti tolti. Senza penalizzazioni il Trapani sarebbe in piena zona playoff. Con quelle penalizzazioni è 17esimo, in zona playout.

Il nuovo deferimento e lo spettro dell’esclusione

Ma il peggio potrebbe non essere passato. Il club è atteso il 22 gennaio davanti al Tribunale federale nazionale per un nuovo deferimento: pagamenti ai tesserati effettuati anche tramite conti correnti diversi da quello ufficiale della società.
Se dovessero emergere violazioni gravi e reiterate, non si parlerebbe più solo di punti: l’esclusione dal campionato diventerebbe una possibilità concreta. Esattamente come accaduto alla Trapani Shark.

 

Squadra smontata e ambiente in fibrillazione

Intanto la squadra si sta sfaldando. Tre giocatori sono già andati via, altri hanno chiesto la cessione, lo spogliatoio è attraversato da incertezze evidenti. Lo stadio è sempre più vuoto, la contestazione cresce. La Provincia di Trapani chiede oltre 111 mila euro di utenze non rimborsate.
Dopo l’ultima partita, l’allenatore Salvatore Aronica ha parlato chiaro: servono garanzie dalla proprietà.

Trapani, stesso copione: dopo la pallacanestro pure il calcio ai titoli di coda - la Repubblica

Il precedente: la Trapani Shark, dalla favola all’esclusione

La parabola del basket è stata rapida e brutale. Acquistata nel 2023, la Trapani Shark era diventata in poco tempo un simbolo di rinascita sportiva: promozioni, ambizioni, palazzetto pieno. Poi, all’improvviso, il crollo. Prima i punti di penalizzazione per il mancato pagamento di contributi e imposte, poi la fuga dei giocatori, infine l’epilogo: l’esclusione dal campionato di Serie A. Un caso che ha lasciato la città spiazzata e che oggi appare come un inquietante anticipo di ciò che sta accadendo nel calcio.

FC Trapani 1905, la nota del club in risposta allo striscione apparso ieri in curva

Lo stesso copione, lo stesso rischio

Valerio Antonini continua a promettere battaglia: ricorsi, giustizia europea, nessuna intenzione di vendere. Ma intanto i fatti raccontano altro. Due società sportive, basket e calcio, gestite dalla stessa galassia societaria, entrambe finite in una crisi profonda nel giro di pochi anni.
A Trapani la sensazione è ormai diffusa: la storia si sta ripetendo. Il basket è già caduto. Il calcio è pericolosamente vicino. E la paura, oggi, non è più solo quella di una retrocessione. È quella di ritrovarsi, ancora una volta, senza squadra.

 



