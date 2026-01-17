Sezioni
Cultura

» Giornalismo
17/01/2026 12:51:00

Antonini, il “pifferaio tragico”. Così Il Foglio racconta la parabola del re di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-01-2026/1768651002-0-antonini-il-pifferaio-tragico-cosi-il-foglio-racconta-la-parabola-del-re-di-trapani.png

C’è un titolo che suona come una sentenza narrativa: Pifferai tragici. È così che Gery Palazzotto, oggi sul Il Foglio , mette in fila la caduta di Valerio Antonini. Non un articolo di sport, avverte Palazzotto, ma una favola siciliana senza lieto fine. Con topi e bambini sostituiti da tifosi, cittadini, istituzioni. E un piffero che ha suonato forte, fortissimo.

 

Il punto di partenza è cronaca pura: nel basket di A una squadra – la Trapani Shark – uscita di scena dopo partite-farsa da pochi minuti; nel calcio di C un’altra – il Trapani Calcio – schiacciata da penalizzazioni amministrative che arrivano a quota quindici. Stessa città, stesso proprietario. E la sensazione, scrive Palazzotto, che lo sport sia solo il pretesto per raccontare altro: la seduzione collettiva.

 

In tre anni Antonini “ha comprato il comprabile”: calcio, basket, una holding ad hoc, persino una televisione locale – Telesud – oggi avviata verso la liquidazione. In mezzo, il contributo regionale da quasi 300 mila euro per la “valorizzazione turistica”, che alla luce delle macerie sportive suona come una beffa. E poi la comunicazione, ossessione e strumento di potere: il “Tg Antonini”, monologo quotidiano in cui il piffero commenta, attacca, profetizza.

Il Foglio allarga lo sguardo. Trapani diventa metafora della Sicilia, terra che accoglie e respinge con la stessa rapidità. Il sindaco che conferisce la cittadinanza onoraria e poi diventa avversario. I tifosi che passano dall’adorazione al disincanto. Neppure il passato “luminoso” – l’ombra lunga di Diego Armando Maradona – basta a salvare il mito.

Palazzotto infila Antonini in una galleria di pifferai isolani: da Paul Baccaglini al “mago dei soldi” Giovanni Sucato, fino alla politica come forma suprema di incantamento. Un capitolo a parte è dedicato a Salvatore Cuffaro, il piffero universale che seduce senza incarichi, reinventando il consenso fuori dalle cariche.

Il finale è una morale secca, quasi crudele, presa in prestito dai Grimm: amavano la musica del pifferaio al punto di dimenticarsi di se stessi. A Trapani – suggerisce l’articolo – la musica si è fermata. Restano i conti, le macerie, e una favola raccontata troppo a lungo come realtà.

 



Giornalismo | 2026-01-17 06:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-01-2026/trapani-cronaca-di-una-deriva-contro-il-giornalismo-250.jpg

Trapani, cronaca di una deriva contro il giornalismo

"Big Ben ha detto stop", era la celebre chiusura di Enzo Tortora nel suo Portobello, e stop è stato per il suo abusivo epigono, mesta conclusione di quanto invece era stato magnificato dall'affabulatore romano che aveva...

Giornalismo | 2026-01-13 12:49:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/telesud-redazione-al-buio-e-tv-verso-la-liquidazione-250.jpg

Telesud, redazione al buio e tv verso la liquidazione

I giornalisti di Telesud, in stato di agitazione dal 13 dicembre scorso, sono rientrati oggi al lavoro insieme ai tecnici dopo le ferie forzate disposte dall'editore Valerio Antonini, ma hanno trovato una situazione surreale: la redazione...







