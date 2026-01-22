Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Basket
22/01/2026 19:02:00

Il Tar del Lazio respinge il ricorso: nessuno stop alla penalizzazione dei Trapani Shark

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-01-2026/il-tar-del-lazio-respinge-il-ricorso-nessuno-stop-alla-penalizzazione-dei-trapani-shark-450.jpg

Articoli Correlati:

Niente sospensione cautelare: il Tar del Lazio ha respinto l’istanza presentata dalla società Trapani Shark contro la penalizzazione di 4 punti in classifica inflitta lo scorso maggio dalla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro).

 

Lo comunica ufficialmente la stessa Federazione: «In data odierna, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto l’istanza di misure cautelari proposta da Trapani Shark per l’annullamento della sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica, come da delibera del Consiglio federale del 21 maggio 2025».

 

La richiesta dei legali della società puntava a ottenere lo stop immediato dell’efficacia del provvedimento, in attesa del giudizio nel merito. Ma i giudici amministrativi non hanno ravvisato gli estremi per sospendere l’esecutività della sanzione.

 

Il rigetto rappresenta un ulteriore colpo alla strategia difensiva messa in campo dal patron, il romano Valerio Antonini, che nei giorni scorsi aveva annunciato battaglia legale in ogni sede possibile – fino alla Corte Europea – per ottenere la revoca delle sanzioni e il ripristino dei titoli sportivi. Ma almeno sul fronte amministrativo, il primo round va alla FIP.









Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...