Il Tar del Lazio respinge il ricorso: nessuno stop alla penalizzazione dei Trapani Shark

Basket: la NP Marsala infiamma il PalaMedipower e batte Milazzo

La Nuova Pallacanestro Marsala ha conquistato una vittoria decisiva e meritata contro il Peppino Cocuzza - Basket Milazzo, concludendo l'incontro con il punteggio di 90 a 74. La gara, giocata al PalaMedipower di Marsala, ha registrato...