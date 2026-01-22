Il Tar del Lazio respinge il ricorso: nessuno stop alla penalizzazione dei Trapani Shark
Niente sospensione cautelare: il Tar del Lazio ha respinto l’istanza presentata dalla società Trapani Shark contro la penalizzazione di 4 punti in classifica inflitta lo scorso maggio dalla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro).
Lo comunica ufficialmente la stessa Federazione: «In data odierna, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto l’istanza di misure cautelari proposta da Trapani Shark per l’annullamento della sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica, come da delibera del Consiglio federale del 21 maggio 2025».
La richiesta dei legali della società puntava a ottenere lo stop immediato dell’efficacia del provvedimento, in attesa del giudizio nel merito. Ma i giudici amministrativi non hanno ravvisato gli estremi per sospendere l’esecutività della sanzione.
Il rigetto rappresenta un ulteriore colpo alla strategia difensiva messa in campo dal patron, il romano Valerio Antonini, che nei giorni scorsi aveva annunciato battaglia legale in ogni sede possibile – fino alla Corte Europea – per ottenere la revoca delle sanzioni e il ripristino dei titoli sportivi. Ma almeno sul fronte amministrativo, il primo round va alla FIP.
