Sport

Basket
19/01/2026 18:00:00

Il "saluto" sfottò ad Antonini: "Ci mancherai Valerione"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-01-2026/il-saluto-sfotto-ad-antonini-ci-mancherai-valerione-450.jpg

La ferita è ancora apertissima a Trapani, ma l’eco della clamorosa esclusione della Trapani Shark dalla Serie A di basket ha già fatto il giro dei palazzetti italiani. E al PalaDozza di Bologna, c’è chi ha deciso di “infierire” con ironia.

Durante la partita di Serie A2 tra Fortitudo Bologna e Gemini Mestre, la Fossa dei Leoni – storico gruppo ultras biancoblù – ha esposto uno striscione rivolto direttamente a Valerio Antonini, patron della Trapani Shark:
«Ma che brutta delusione… Ci mancherai Valerione».

Il messaggio, tutt’altro che tenero, è stato accompagnato da cori eloquenti: «Un presidente, c’è solo un presidente» e «Portaci in Europa», in un PalaDozza che ha vissuto la serata anche come una sorta di rivincita simbolica.

 

I rapporti tra Antonini e l’ambiente Fortitudo non sono mai stati idilliaci. Anzi. Le tensioni si erano accumulate soprattutto nel finale della stagione 2023/2024, conclusa con la storica promozione in Serie A della Trapani Shark proprio a Bologna, sul parquet del PalaDozza. Un trionfo che aveva lasciato strascichi, polemiche e dichiarazioni sopra le righe, alimentando un clima di rivalità mai digerito dalla tifoseria biancoblù.

 

Oggi il quadro è completamente ribaltato. Lunedì scorso la Trapani Shark è stata ufficialmente esclusa dal campionato di Serie A con un provvedimento del Giudice Federale, mettendo fine a una stagione segnata da penalizzazioni, inadempienze e caos societario. Un epilogo traumatico che ha scosso non solo Trapani, ma l’intero movimento cestistico italiano.

 

A Bologna, però, la notizia è diventata materiale da curva. Uno sfottò amaro, che racconta quanto il personaggio Antonini – nel bene e nel male – abbia lasciato il segno.

Per Trapani, intanto, resta solo il silenzio dopo il rumore. E una città che, dopo l’illusione della grande Serie A, si ritrova a fare i conti con una delle pagine più nere della propria storia sportiva.









