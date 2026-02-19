Assostampa Trapani: “Applicare i contratti Fnsi anche nel nostro territorio”
Anche in provincia di Trapani devono essere applicati i contratti collettivi firmati dalla Fnsi. Lo chiede con forza Assostampa Trapani dopo le recenti ispezioni dell’Inps che hanno sanzionato due gruppi editoriali per l’utilizzo di contratti diversi da quelli di categoria.
Al centro della vicenda ci sono i contratti riconosciuti validi dall’Inps per i giornalisti. Si tratta esclusivamente di quelli sottoscritti dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana con la Fieg per quotidiani e tv nazionali, con Aeranti-Corallo per radio e tv locali e con Anso-Fisc per testate online e settimanali locali.
Le verifiche dell’Inps hanno portato a sanzioni complessive per circa 8 milioni di euro. L’Istituto ha ricalcolato i contributi previdenziali sulla base delle retribuzioni previste dal contratto principale firmato dalla Fnsi. Secondo l’ente previdenziale, l’applicazione di altre tipologie contrattuali rappresenterebbe un tentativo di ridurre il costo del lavoro e di sottrarre contributi, con ricadute dirette sulle future pensioni dei giornalisti.
Soddisfazione è stata espressa anche dalla segreteria provinciale di Trapani dell’Associazione siciliana della stampa, aderente alla Fnsi.
“I colleghi che hanno tipologie diverse di contratto – afferma Assostampa – possono chiedere via Pec agli editori l’applicazione del contratto corrispondente, informando contestualmente l’Inps”.
L’organizzazione sindacale guarda anche alle nuove realtà editoriali che stanno nascendo nel territorio trapanese. L’auspicio è chiaro: le iniziative che vedono la luce in provincia di Trapani rispettino fin dall’inizio i contratti di categoria, evitando contenziosi e garantendo tutele piene ai giornalisti.
Un richiamo che si inserisce in un momento di forte attenzione nazionale sul tema del lavoro giornalistico e che riguarda da vicino anche le redazioni locali.
Assostampa Trapani: “Applicare i contratti Fnsi anche nel nostro territorio”
Anche in provincia di Trapani devono essere applicati i contratti collettivi firmati dalla Fnsi. Lo chiede con forza Assostampa Trapani dopo le recenti ispezioni dell’Inps che hanno sanzionato due gruppi editoriali per l’utilizzo di...
Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo
Con l'avvicinarsi della stagione dei matrimoni, l'atelier Spada di Trapani ha avviato una vendita promozionale dedicata alle collezioni cerimonia uomo. L'iniziativa coinvolge quattro brand del settore sposo, con percentuali di...
La mafia e Trump. Biazzo racconta "The Wise Guy"
«Ex boss della mafia hanno sostenuto Donald Trump durante la sua campagna elettorale, si sono esposti pubblicamente con i loro follower. Ex boss diventati influencer. Tutto al contrario: i boss rock star e i politici che si vantano di queste...
Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...
La differenza tra vivere a lungo e vivere bene si gioca a livello cellulare. Non si tratta di coprire i segni del tempo, ma di intervenire sui meccanismi biologici che li generano. Un lavoro che richiede metodo, continuità...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste