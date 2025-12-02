Sezioni
Antonini, Schifani e i 300mila euro al Trapani Calcio: indaga la Corte dei Conti

Non si spegne l’eco dell'inchiesta di Tp24, sui 300mila euro concessi dalla Regione Siciliana al Trapani Calcio, società presieduta da Valerio Antonini. Ora arriva la conferma: la Corte dei Conti ha aperto un’indagine e lavora da mesi su un fascicolo dedicato a questo contributo, stanziato con la legge di stabilità regionale del 2024.

A riportarlo è Repubblica, che pubblica la notizia con una ricostruzione dettagliata: l’indagine è affidata alla sezione di controllo della Corte, guidata dal procuratore Giuseppe Zingale, e riguarda il contributo da 300mila euro assegnato tramite l’assessorato al Turismo, con la motivazione “promozione territoriale” ma, nei fatti, utilizzato per coprire spese calcistiche: trasferte, hotel, noleggi pullman, voli privati e pubblicità con il volto di Antonini.

 

I punti chiave dell’indagine

 

Il club granata ha ricevuto il contributo per il progetto “Trapani Invittissima”, formalmente finalizzato alla promozione turistica, ma nei documenti interni – come Tp24 ha ricostruito per prima – si tratta in realtà della stagione calcistica della squadra, con tutte le spese connesse.

Nel rendiconto presentato dal club e approvato dall’assessorato, figurano:

  • 133.000 euro per trasferte e noleggio pullman
  • 67.000 euro per vitto e alloggio
  • 128.000 euro per materiali e forniture
  • 47.000 euro per accordi con altre società sportive

Totale: 375.000 euro, di cui 294.000 rimborsati dalla Regione. Tra le voci più contestate ci sono anche 69.000 euro per voli charter con la compagnia maltese Luxwing e 7.000 euro per la pubblicità con la faccia di Antonini all’aeroporto di Trapani.

 

Il ruolo di Schifani e l’assenza di paternità politica

 

Nessuno all’Ars ha “rivendicato la paternità” di quell’emendamento da 300mila euro, poi trasformato in decreto dirigenziale. Eppure la vicenda tocca direttamente anche il piano politico: nella società Trapani Calcio opera come consulente l’avvocato Roberto Schifani, figlio del presidente della Regione, Renato Schifani.

 

Ora si attendono gli sviluppi

 

I magistrati contabili stanno verificando se sussistano violazioni di legge, o casi di responsabilità amministrativa. Il fascicolo, se confermate le ipotesi di lavoro, potrebbe portare a una richiesta di restituzione delle somme.









