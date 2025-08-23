Trapani, turismo e mance. Così Antonini ha ottenuto 300mila euro dalla Regione Siciliana

23/08/2025 06:00:00

Oggi, a Trapani, nasce ufficialmente un nuovo, ennesimo, partito politico. Si chiama Futuro, e ha la caratteristica di essere un partito ad personam. È infatti il movimento personale, anzi, personalissimo, di Valerio Antonini, con il quale l’imprenditore romano, mischiando sport, affari e comunicazione, punta dritto a ottenere il controllo della città.



Non è un mistero: Antonini ha ambizioni da sindaco, e costruisce il suo consenso usando i megafoni a sua disposizione – calcio, basket, televisione (Telesud) – e una rete di fedelissimi.

Uno dei pilastri del suo progetto politico, a giudicare dai comunicati, è il rilancio del turismo a Trapani. Ed è qui che le cose si fanno interessanti.

Antonini infatti attacca regolarmente l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giacomo Tranchida, in particolare l’assessora al ramo, Rosalia D’Alì, che è anche presidente del Distretto Turistico della Sicilia Occidentale. Accusa la giunta di aver fallito, di non saper promuovere il territorio, di “non avere visione”.



Ora, non si sa bene quale sia la visione alternativa di Antonini – gran parte del programma politico di Futuro si riduce a slogan e video motivazionali – ma una cosa è certa: se c’è un settore in cui Antonini ha già operato, con modalità discutibili, è proprio il turismo.

Perché nel 2024, mentre a Trapani si continuava a parlare di rilancio e strategie territoriali, la Regione Siciliana ha finanziato un progetto turistico di un soggetto da quasi 300mila euro. Lo ha fatto in silenzio, senza bando pubblico, inserendo il contributo tra le pieghe della legge finanziaria regionale.

Chi ha ricevuto quei soldi? Proprio lui, Valerio Antonini.

Sì, avete letto bene. Adesso vi raccontiamo la storia completa, carte alla mano.

Un progetto turistico che nessuno conosce

Tutto comincia il 12 agosto 2024, quando l’Assemblea Regionale Siciliana approva la finanziaria estiva, la legge n. 11 dal titolo rassicurante: “Interventi finanziari urgenti”. È la classica manovra estiva, piena di voci di spesa, contributi speciali e deroghe. Un contenitore perfetto per infilare – senza troppe domande – una lunga serie di “mance”.

In quel testo c’è anche una voce sorprendente:

“300.000 euro per il Trapani Calcio Srl - Conseguimento scopi societari”.



Il primo a denunciare la cosa è Ismaele La Vardera, deputato regionale che in Aula prende la parola e attacca frontalmente il governo Schifani.

«È una vergogna. Si danno soldi a una srl privata, che fa calcio, mentre ci viene detto che non ci sono fondi per gli incendi, per i disabili, per i veri bisogni dei siciliani».



L’intervento fa scalpore, ma la macchina ormai è partita.



La gestione del contributo per il Trapani Calcio viene girata all’Assessorato al Turismo, e qui, viene addirittura inquadrata tra i “Contributi straordinari per il turismo”, una categoria che ha visto oltre 8 milioni di euro distribuiti con criteri opachi, al centro di diverse inchieste giornalistiche e giudiziarie, e l’affiorare del “sistema Auteri”, dal nome del deputato FdI che avrebbe favorito soggetti a lui vicini.

In quel calderone, trova spazio anche un progetto dal titolo altisonante: “Trapani Invittissima”. E noi ve lo mostriamo.

Trapani Invittissima: quando il turismo è... una stagione calcistica

Grazie a documenti esclusivi che pubblichiamo su Tp24 (se non riuscite a visualizzare il contenuto, potete sempre scaricarlo dal qui) siamo in grado di mostrarvi il progetto in questione. Dieci pagine fitte di retorica e marketing, che hanno un solo scopo: trasformare il normale calendario sportivo del Trapani Calcio in una presunta iniziativa di promozione turistica.

Sì, avete capito bene: le partite della stagione 2023/2024 in Serie D e quelle della prima metà della Serie C 2024/2025 diventano “eventi di valorizzazione territoriale”.



Quindi, secondo questa relazione, non è mica l'aeroporto di Trapani, o il lavoro sulla destinazione turistica, ad incrementare "la visibilità internazionale" del territorio di Trapani. Ma le partite della Serie D...

La relazione presenta dati non verificati, ad esempio che "il 40% dei partecipanti agli eventi sportivi più importanti sono donne" (basta controllare il pubblico di una partita casalinga del Trapani Calcio, per avere la prova ...). E altre perle del genere. Scrive la società nella presentazione del progetto:

“Il campionato di calcio di Serie D contribuisce in maniera significativa al turismo sportivo, alimentando la visibilità internazionale della città di Trapani”.



Nel progetto non c’è nessuna strategia di comunicazione, nessuna partnership con enti pubblici, nessun piano di promozione online o all’estero. Ma tutto condito da una lunga premessa in cui si esalta la “visione imprenditoriale di Valerio Antonini”. Una visione originale, verrebbe da dire, che crea un progetto turistico che la Regione finanzia sulla base del ritorno di "visibilità internazionale" di partite come Trapani - Canicattì o Locri - Trapani.

Ma alla Regione tanto basta. Con il decreto dirigenziale n. 1250/S5 del 13 maggio 2025, firmato dall’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana (che fa riferimento alla legge regionale n. 25 del 2024, articolo 44, che prevede “interventi urgenti per la promozione turistica e culturale della Sicilia”) Fc Trapani 1905 Srl, la società guidata da Valerio Antonini riceve i soldi. Il progetto si chiama, come già visto, “Trapani Invittissima”, e la causale ufficiale è:

“Potenziare l’immagine turistica del territorio, migliorare il brand Sicilia, destagionalizzare i flussi, promuovere eccellenze e percorsi culturali”.

“In attuazione dell’art. 44 della Legge Regionale 25/2024, si concede il presente contributo straordinario finalizzato a:

potenziare l’immagine turistica del territorio, migliorare il brand Sicilia, destagionalizzare i flussi, promuovere le eccellenze e i percorsi culturali attraverso la realizzazione del progetto denominato 'Trapani Invittissima' presentato dalla Fc Trapani 1905 Srl.” Importo assegnato: € 294.000,00

Modalità di erogazione: secondo quanto previsto dal disciplinare allegato.

Progetto esecutivo: da realizzarsi nel periodo 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024

Quindi, il leader del movimento Futuro dovrebbe chiedere all’imprenditore Antonini come ha speso questi soldi per “migliorare il brand Sicilia”.

Ecco come sono stati spesi – o almeno rendicontati – i 294.000 euro stanziati dalla Regione:

- 133.000 euro per “spese di trasferta e noleggio pullman”

- 67.000 euro per “vitto e alloggio”

- 128.000 euro per “materiali e forniture”

- 47.000 euro per “accordi di collaborazione” con altre società sportive locali



Nessuna voce che faccia davvero pensare alla promozione turistica. Nessun evento, nessuna campagna stampa sulla destinazione Trapani, nessuna iniziativa rivolta a visitatori, tour operator o buyer. Solo costi per mandare avanti la stagione calcistica di una squadra per metà anno solare tra i dilettanti e per l’altra metà in Serie C.

Il totale generale dell'importo è di €376.898,84, mentre il totale pagato ammonta a €356.466,92. La Regione ha rimborsato circa 300mila euro. Le spese sono suddivise in quattro categorie principali: trasferte, alloggi e vitto, materiali e forniture, accordi di collaborazione. Tra le spese, però, spiccano alcune voci che meritano attenzione.

I voli della Luxwing

Sotto la voce “servizi di trasporto”, ci sono ben 69.000 euro di voli operati dalla compagnia Luxwing, una piccola compagnia charter con base a Malta. Non si tratta di voli di linea dallo scalo di Birgi. E nemmeno risulta che Luxwing abbia operato voli charter per conto della squadra del Trapani Calcio durante la stagione regolare.

Dunque: chi ha volato? E per quale scopo? Domande legittime, soprattutto se quei voli sono stati rimborsati con soldi pubblici, in un progetto presentato come "promozione turistica".

Questa spesa, come altre, è stata inserita all'interno del progetto “turistico” per giustificare il rimborso, ma non risulta riconducibile ad alcuna attività diretta di promozione del territorio. Ma per la Regione, comunque, tutto ok.

Il cartellone elettorale in aeroporto

Altra voce chiave: 7.000 euro di pubblicità luminosa presso l'aeroporto di Trapani, fatturati da Airgest. Non si tratta della promozione di una destinazione, di una mostra, o di una campagna sulla Sicilia. È un pannello con la faccia di Valerio Antonini e la scritta:

“Non ci basta”



Uno slogan pagato coi fondi della Regione. Un investimento d’immagine personale di Antonini che oggi si incastra perfettamente con l’annuncio della sua candidatura. Il messaggio, in fondo, è chiarissimo: non è il Trapani Calcio a volare, è lui.



C’è da dire che quando un capitolo del bilancio pubblico, pensato per la promozione turistica della Sicilia, finisce a coprire spese ordinarie di una società sportiva privata – dove per giunta uno dei principali consulenti è l'avvocato Roberto Schifani, il figlio del Presidente della Regione, Renato. – la questione non è solo tecnica. È politica. È etica. Buon materiale per il partito di Antonini se davvero vuole cambiare l’andazzo delle cose, in Sicilia.

Il totale generale delle spese per il progetto di "promozione turistica" Trapani Invitissima, finanziato al Trapani Calcio di Valerio Antonini è di €376.898,84, mentre il totale pagato ammonta a €356.466,92. La Regione ha disposto il pagamento per 294mila euro.

Le spese sono suddivise in quattro categorie principali:

