Sport

» Calcio
30/11/2025 17:30:00

Trapani, lo striscione dei tifosi e lo sfogo di Antonini: "Non ci metto più un centesimo"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-11-2025/1764520395-0-trapani-lo-striscione-dei-tifosi-e-lo-sfogo-di-antonini-non-ci-metto-piu-un-centesimo.jpg

“Io ci credevo. E tu?”. È lo striscione che oggi  è stato dedicato a Valerio Antonini allo Stadio Provinciale, in occasione della sfida tra Trapani e Monopoli, terminata 1-1. Una domanda semplice, ma che pesa come un atto d’accusa. Un messaggio diretto, amaro, firmato dalla tifoseria granata che, partita dopo partita, sembra sempre più distante dal suo presidente.

Il clima allo stadio è stato freddo, non solo per la temperatura autunnale. Gli spalti semi-deserti (nonostante una squadra che, in campo, continua a lottare) e lo striscione esposto raccontano più di mille parole. Lo scollamento tra società e pubblico è ormai evidente, e trova nuovi momenti di tensione quasi ogni settimana.

Ma Antonini non fa nulla per placare gli animi. Anzi, poco prima del fischio d’inizio, ha pubblicato l’ennesimo video polemico sui suoi canali social: si vede lo stadio quasi vuoto, e a corredo un messaggio durissimo.

"Questo video a due minuti dall’inizio di Trapani - Monopoli. VERGOGNOSO. Ma non verso di me, io ho capito da tempo tutto. Ma verso squadra e giocatori".

Poi l'annuncio, secco e definitivo:

"Il progetto Trapani Calcio-Gruppo Antonini sembra essere fallito. Preso atto che i tifosi, inclusi quei pochi abbonati, neanche vengono allo stadio e non comprano il merchandising, ci muoviamo di conseguenza. Non ci metto più un centesimo di euro. Da inizio gennaio 2025 ho immesso quasi 5 milioni di euro a fronte di 910 mila euro di incassi. Ora quello che c’è nelle casse si paga. Babbo Natale è partito per la Finlandia."

Una dichiarazione che suona come un commiato, ma anche una minaccia. Antonini continua a lamentare la mancanza di ritorno economico e di affetto da parte della città. Ma è proprio questo conflitto continuo con tutto e tutti – tifosi, giornalisti, istituzioni – che ha finito col generare un clima di sfiducia generalizzata.

Il pareggio contro il Monopoli, a sua volta, è solo l’ennesima occasione persa per la squadra, che sul campo lotta con orgoglio ma paga un ambiente sempre più teso.

Nel frattempo, resta il punto di domanda lanciato oggi dalla curva: “Io ci credevo. E tu?”

Una domanda che ora Trapani intera rivolge al suo presidente.









