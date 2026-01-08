Sezioni
Dalla Regione soldi contro il caporalato

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-01-2026/dalla-regione-soldi-contro-il-caporalato-450.jpg

Prevenire e contrastare l’occupazione in nero e il fenomeno del caporalato puntando all’inclusione. Con questo obiettivo la Regione finanzia, attraverso un avviso pubblico, progetti di agricoltura sociale rivolti a cittadini di Paesi terzi regolarmente presenti in Italia. La dotazione ammonta a oltre un milione di euro, a valere sul Programma nazionale inclusione e lotta alla povertà Fse+ 2021-2027 Supreme 2.

 

Al bando dell’assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, possono partecipare, sia singolarmente che in partenariato, gli enti del terzo settore in possesso dei requisiti previsti. I progetti dovranno coinvolgere cittadini provenienti da Paesi terzi vittime, anche potenziali, di sfruttamento preferibilmente con background migratorio e con esperienze nel settore.
 

Le attività dovranno puntare all’avvio di nuove imprese sociali attraverso percorsi di orientamento e sviluppo di competenze di base per l’inclusione lavorativa, tirocini e attività di formazione sul campo, percorsi specialistici per realizzare l’idea progettuale e accompagnamento, nel corso di tutte le varie fasi, orientato all’autoimprenditorialità. Il finanziamento è previsto per progetti con un importo compreso tra i 125 e i 250 mila euro e gli interventi previsti dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2028. Una percentuale del budget disponibile sarà destinata anche a premi di inclusione.

 

Per presentare le proposte progettuali, gli enti dovranno inviare il proprio progetto e la documentazione richiesta entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana prevista nei prossimi giorni. L’avviso e tutta la modulistica sono disponibili sul portale istituzionale dell’amministrazione a questo indirizzo

 

 



