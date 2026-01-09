Sezioni
Cultura

» Arte
09/01/2026 11:42:00

Alcamo, "Trame di libertà": la moda racconta l'emancipazione femminile

Inaugurata il 18 dicembre e visitabile fino al 30 gennaio, la mostra "Trame di libertà – L’emancipazione femminile attraverso la moda" si inserisce con grande successo tra gli eventi del Natale ad Alcamo. L’esposizione, che ha riscosso un notevole afflusso di pubblico, racconta la storia della moda come strumento di emancipazione femminile, mostrando come il corpo delle donne sia passato da oggetto controllato a protagonista consapevole della propria storia.

Curata dalle alunne e dai docenti della sezione Abbigliamento e Moda dell'Istituto Superiore “Orso Mario Corbino” di Partinico, la mostra presenta abiti che tracciano un viaggio dal passato al presente. Ogni creazione diventa un vero e proprio documento, un simbolo delle trasformazioni sociali, politiche e culturali, attraverso il linguaggio del tessuto, del taglio e del colore.

"Trame di libertà" è un racconto che intreccia stoffe, trame e storie, restituendo la forza di una lunga conquista, quella della dignità e dell’autodeterminazione femminile, una lotta che continua ancora oggi. L’abito, come archivio visibile, testimonia la continua ricerca della libertà e dell’identità da parte delle donne.

La mostra si conferma così non solo come un'esposizione di moda, ma come una riflessione profonda sull'emancipazione e sulla libertà femminile, un viaggio che merita di essere visto e vissuto.









