Cronaca
09/01/2026 19:30:00

Trovata senza vita giovane poliziotta palermitana

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-01-2026/trovata-senza-vita-giovane-poliziotta-palermitana-450.jpg

Una tragedia che scuote la Polizia di Stato e lascia sgomenta Palermo. Una poliziotta di 27 anni, originaria del capoluogo siciliano, è stata trovata senza vita questa mattina, venerdì 9 gennaio, nella stanza dell’albergo dove alloggiava a Bardonecchia, in Valsusa. La giovane si trovava in Piemonte per un servizio temporaneo.

 

L’allarme e i soccorsi

 

A dare l’allarme è stato un collega, preoccupato perché la 27enne non rispondeva alle telefonate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i Carabinieri, ma per la giovane non c’era ormai più nulla da fare.

 

La ricostruzione

 

Secondo le prime informazioni, la poliziotta – commissario di polizia proveniente dalla Questura di Grosseto – era arrivata in Piemonte da circa dieci giorni per un breve periodo di distacco. A causare il decesso sarebbe stato un colpo d’arma da fuoco partito dalla pistola di servizio.

 

Il profilo

 

La giovane aveva conseguito la laurea in Giurisprudenza e aveva da poco concluso il corso formativo presso la Scuola Superiore di Polizia. Un percorso professionale avviato da poco, interrotto bruscamente da una fine che lascia interrogativi e dolore.

 

Le indagini

 

La Procura di Torino ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze del decesso. Al momento, l’ipotesi ritenuta più probabile è quella del gesto volontario, ma ogni aspetto sarà verificato dagli inquirenti.

La notizia ha suscitato profonda commozione tra colleghi e amici, riaccendendo l’attenzione sul tema del benessere psicologico degli operatori in divisa, spesso sottoposti a pressioni e carichi emotivi significativi anche nei primi anni di servizio.

 

Se tu o qualcuno che conosci sta attraversando un momento difficile, chiedere aiuto può fare la differenza. In Italia è attivo il numero 112 per le emergenze; sono disponibili anche servizi di ascolto e supporto psicologico sul territorio.



