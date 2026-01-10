Mostre, concerti e spettacoli teatrali: il weekend in provincia di Trapani

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
Questo weekend, la provincia di Trapani ospita una serie di eventi che spaziano dal teatro alla musica, passando per mostre e visite culturali. Ecco una selezione di iniziative:
Marsala: Sabato 10 gennaio alle ore 18:30, il Teatro E. Sollima ospiterà il laboratorio teatrale “Ioìnv - Che io possa andare oltre”, curato dagli studenti del Liceo Pascasino Giovanni XXIII. Questo evento fa parte del XXVIII Certamen. La regia è di Alessio Piazza, con la supervisione dei tutor A. Ingrassia e R. Parrinello.
Il giorno seguente, domenica 11 gennaio, sempre a Marsala, il Centrale Music Hall ospiterà il concerto degli Hulabop Live. Il gruppo, composto da tre voci femminili e un organico di sei elementi, propone un mix unico di jazz, swing e pop, con brani anni Ottanta trasformati in versioni retrò. L’evento, che rientra nel programma del Colomba Bianca Xmas Festival, offre anche una degustazione di vini e cibo, creando un’atmosfera conviviale. L’ingresso è previsto per le 19.30, con il concerto che inizierà alle 20.30. L’ingresso è su prenotazione, quindi è consigliabile prenotare in anticipo per non perdere questa performance energica e coinvolgente. Info e prenotazioni al 328 7181799 – 0923 1873655.
Infine, sempre domenica 11 gennaio, al Teatro Impero di Marsala, va in scena la parodia comica “Il ritorno di Ulisse… seeeee! – In salsa piccante”, una rivisitazione ironica della leggendaria storia di Ulisse. La compagnia teatrale Sipario, diretta da Vito Scarpitta, trasforma il mito in un’avventura siciliana ricca di gag, doppi sensi e canzoni riadattate in dialetto. Lo spettacolo promette di essere divertente e allegro, portando il pubblico a ridere e riflettere sulla cultura popolare siciliana. I biglietti sono disponibili online su Liveticket o presso I Viaggi dello Stagnone e la Tabaccheria Fischietti. Info: 320.8011864 – 338.2615790.
Alcamo: La Biblioteca Civica Sebastiano Bagolino di Alcamo estende il suo orario di apertura e sarà disponibile anche il sabato e la domenica pomeriggio, dalle 16.30 alle 19.30. Oltre alla lettura e al prestito di libri, i visitatori potranno usufruire di giochi da tavolo e accedere ai servizi inclusivi per persone con disabilità. Questo servizio si aggiunge agli orari tradizionali dal lunedì al sabato: 9.00-13.00 e 15.30-18.30. Inoltre, la mostra “Trame di libertà – L’emancipazione femminile attraverso la moda”, visitabile fino al 30 gennaio, esplora l’evoluzione del corpo femminile da oggetto a protagonista consapevole della propria storia. L’esposizione si concentra sulla moda come linguaggio per raccontare le trasformazioni sociali e culturali delle donne nel tempo.
Gibellina: Il Belìce/EpiCentro della Memoria Viva ospita la mostra “Proteste prima del Futuro”, che indaga il rapporto tra arte, dissenso e memoria, concentrandosi sulla protesta degli anni '70. L’esposizione presenta archivi fotografici e immagini significative di fotografi come Toni Nicolini e Harry Lapow, documentando momenti chiave della storia italiana recente. La mostra è visitabile dal martedì alla domenica, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00, con biglietto di ingresso a 3 euro. Info e prenotazioni: 0924 69000.
Inoltre, il Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina ospita la mostra “Nuovi linguaggi nelle arti tra le due rive”, che celebra la collaborazione culturale tra Italia e Tunisia. L’esposizione presenta opere di artisti come Khaled Ben Slimane e Mohammed Messaoudi, con un focus su ceramiche realizzate negli anni '80 da maestri come Carla Accardi e Pietro Consagra. La mostra è visitabile dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 e sabato e domenica dalle 9.00 alle 19.00, con biglietti a 8 euro (intero) e 4 euro (ridotto).
Trapani: La mostra “La Natività di Maria. Arte e tradizione a Trapani” è visitabile al Museo Pepoli di Trapani fino al 30 giugno 2026. L’esposizione esplora la tradizione trapanese legata alla Natività di Maria, mettendo in mostra scenografie settecentesche e statuette in legno e cera che ricreano ambienti dell’epoca. La mostra offre uno spaccato della devozione locale e della vita aristocratica del XVIII secolo, con dettagli che affascineranno gli appassionati di arte e storia.
Visite al Parco Archeologico di Lilibeo: Se siete appassionati di storia, non perdere le visite guidate ai tre principali siti archeologici del Parco, tra cui la Chiesa di Santa Maria della Grotta, la Latomia dei Niccolini e l’Ipogeo di Crispia Salvia. Le visite si svolgono sabato dalle 15.00 alle 18.00 e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, con prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: 351 4849420 o lilibeo@archeofficina.com.
