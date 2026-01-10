Mostre, concerti e spettacoli teatrali: il weekend in provincia di Trapani

10/01/2026 06:00:00

Questo weekend, la provincia di Trapani ospita una serie di eventi che spaziano dal teatro alla musica, passando per mostre e visite culturali. Ecco una selezione di iniziative:

Marsala: Sabato 10 gennaio alle ore 18:30, il Teatro E. Sollima ospiterà il laboratorio teatrale “Ioìnv - Che io possa andare oltre”, curato dagli studenti del Liceo Pascasino Giovanni XXIII. Questo evento fa parte del XXVIII Certamen. La regia è di Alessio Piazza, con la supervisione dei tutor A. Ingrassia e R. Parrinello.

Il giorno seguente, domenica 11 gennaio, sempre a Marsala, il Centrale Music Hall ospiterà il concerto degli Hulabop Live. Il gruppo, composto da tre voci femminili e un organico di sei elementi, propone un mix unico di jazz, swing e pop, con brani anni Ottanta trasformati in versioni retrò. L’evento, che rientra nel programma del Colomba Bianca Xmas Festival, offre anche una degustazione di vini e cibo, creando un’atmosfera conviviale. L’ingresso è previsto per le 19.30, con il concerto che inizierà alle 20.30. L’ingresso è su prenotazione, quindi è consigliabile prenotare in anticipo per non perdere questa performance energica e coinvolgente. Info e prenotazioni al 328 7181799 – 0923 1873655.

Infine, sempre domenica 11 gennaio, al Teatro Impero di Marsala, va in scena la parodia comica “Il ritorno di Ulisse… seeeee! – In salsa piccante”, una rivisitazione ironica della leggendaria storia di Ulisse. La compagnia teatrale Sipario, diretta da Vito Scarpitta, trasforma il mito in un’avventura siciliana ricca di gag, doppi sensi e canzoni riadattate in dialetto. Lo spettacolo promette di essere divertente e allegro, portando il pubblico a ridere e riflettere sulla cultura popolare siciliana. I biglietti sono disponibili online su Liveticket o presso I Viaggi dello Stagnone e la Tabaccheria Fischietti. Info: 320.8011864 – 338.2615790.

Alcamo: La Biblioteca Civica Sebastiano Bagolino di Alcamo estende il suo orario di apertura e sarà disponibile anche il sabato e la domenica pomeriggio, dalle 16.30 alle 19.30. Oltre alla lettura e al prestito di libri, i visitatori potranno usufruire di giochi da tavolo e accedere ai servizi inclusivi per persone con disabilità. Questo servizio si aggiunge agli orari tradizionali dal lunedì al sabato: 9.00-13.00 e 15.30-18.30. Inoltre, la mostra “Trame di libertà – L’emancipazione femminile attraverso la moda”, visitabile fino al 30 gennaio, esplora l’evoluzione del corpo femminile da oggetto a protagonista consapevole della propria storia. L’esposizione si concentra sulla moda come linguaggio per raccontare le trasformazioni sociali e culturali delle donne nel tempo.

Gibellina: Il Belìce/EpiCentro della Memoria Viva ospita la mostra “Proteste prima del Futuro”, che indaga il rapporto tra arte, dissenso e memoria, concentrandosi sulla protesta degli anni '70. L’esposizione presenta archivi fotografici e immagini significative di fotografi come Toni Nicolini e Harry Lapow, documentando momenti chiave della storia italiana recente. La mostra è visitabile dal martedì alla domenica, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00, con biglietto di ingresso a 3 euro. Info e prenotazioni: 0924 69000.

Inoltre, il Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina ospita la mostra “Nuovi linguaggi nelle arti tra le due rive”, che celebra la collaborazione culturale tra Italia e Tunisia. L’esposizione presenta opere di artisti come Khaled Ben Slimane e Mohammed Messaoudi, con un focus su ceramiche realizzate negli anni '80 da maestri come Carla Accardi e Pietro Consagra. La mostra è visitabile dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 e sabato e domenica dalle 9.00 alle 19.00, con biglietti a 8 euro (intero) e 4 euro (ridotto).

Trapani: La mostra “La Natività di Maria. Arte e tradizione a Trapani” è visitabile al Museo Pepoli di Trapani fino al 30 giugno 2026. L’esposizione esplora la tradizione trapanese legata alla Natività di Maria, mettendo in mostra scenografie settecentesche e statuette in legno e cera che ricreano ambienti dell’epoca. La mostra offre uno spaccato della devozione locale e della vita aristocratica del XVIII secolo, con dettagli che affascineranno gli appassionati di arte e storia.

Visite al Parco Archeologico di Lilibeo: Se siete appassionati di storia, non perdere le visite guidate ai tre principali siti archeologici del Parco, tra cui la Chiesa di Santa Maria della Grotta, la Latomia dei Niccolini e l’Ipogeo di Crispia Salvia. Le visite si svolgono sabato dalle 15.00 alle 18.00 e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, con prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: 351 4849420 o lilibeo@archeofficina.com.



