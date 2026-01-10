Scacchi, al via il Campionato Provinciale Assoluto a Petrosino

10/01/2026 15:21:00

Prende il via oggi, sabato 10 gennaio, il Campionato Provinciale Assoluto di scacchi – Memorial “Giuseppe Cassia”, valido come Ottavi di Finale del Campionato Italiano. Una competizione che riporta al centro il movimento scacchistico della provincia di Trapani e che si annuncia ricca di qualità tecnica e partecipazione.

Il torneo è organizzato sotto l’egida della Federazione Scacchistica Italiana – Delegazione di Trapani, con la collaborazione tecnica della Lilybetana Scacchi e la direzione arbitrale affidata a Domenico Buffa.

La sede e il programma

Le partite si disputeranno, con il patrocinio del Comune di Petrosino, presso il Centro Culturale Polivalente Don Giacomo Ingarra.

Il campionato si articolerà in sei turni di gioco, distribuiti su due weekend: 10-11 e 17-18 gennaio.

In palio non c’è soltanto il titolo provinciale, ma anche l’accesso alle fasi successive del Campionato Italiano, rendendo l’evento uno snodo fondamentale della stagione agonistica.

I favoriti

Il tabellone, ancora in fase di definizione, presenta già nomi di assoluto rilievo. Tra i principali favoriti spiccano due giovani scacchisti lilybetani:

Davide Montalto , recentemente promosso Candidato Maestro e primo nel ranking iniziale. Il suo percorso di crescita costante lo accredita come uno dei candidati più solidi alla vittoria finale.

, recentemente promosso e primo nel ranking iniziale. Il suo percorso di crescita costante lo accredita come uno dei candidati più solidi alla vittoria finale. Nicolò Licari, campione provinciale Blitz e vicecampione provinciale Rapid, giocatore rapido e imprevedibile, capace di mettere in difficoltà chiunque.

La competizione promette quindi scontri di alto livello, in grado di coinvolgere non solo gli addetti ai lavori ma anche il pubblico degli appassionati.

Il settore giovanile protagonista

Grande attenzione è rivolta anche al settore giovanile della Lilybetana Scacchi, da tempo fiore all’occhiello del movimento locale. Tra i giovani in evidenza c’è Edoardo Fontana, terzo classificato al Campionato Provinciale Rapid.

Per i più giovani il Provinciale Assoluto rappresenta un banco di prova importante, ma anche un’occasione formativa: concentrazione, disciplina e spirito sportivo sono valori che la Delegazione FSI Trapani e la Lilybetana continuano a promuovere con convinzione.

Organizzazione e partecipazione

A garantire la regolarità del torneo sarà l’arbitro Domenico Buffa, mentre l’organizzazione punta a offrire un clima di correttezza e sportività. Attesi ai nastri di partenza circa 40 giocatori, provenienti non solo dalla Lilybetana Scacchi, ma anche dallo Scacco Club Mazara del Vallo e da altre realtà della provincia.



