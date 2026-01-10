Il salemitano Fabrizio Internicola nel nuovo Consiglio Provinciale della FIAIP 

10/01/2026 20:40:00

Il salemitano Fabrizio Internicola entra a far parte del nuovo Consiglio Provinciale della FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) di Trapani.

L’elezione è avvenuta nei giorni scorsi nel corso della riunione del Consiglio provinciale, convocata per il rinnovo dei vertici della Federazione e per l’assegnazione delle nuove deleghe operative.

I lavori si sono svolti sotto la presidenza di Vito Campo e hanno portato alla definizione del nuovo organigramma istituzionale e operativo che guiderà la FIAIP Trapani nel prossimo mandato.

Un assetto pensato per rafforzare l’azione della Federazione sul territorio e affrontare con strumenti adeguati le trasformazioni del mercato immobiliare.

Al termine delle operazioni di voto, l’assemblea ha eletto Enzo Romano nel ruolo di Vice Presidente Vicario e Giovanna Monica Canino come Segretario provinciale.

Il Presidente Vito Campo ha quindi proceduto alla designazione delle deleghe provinciali, affidate a professionisti di comprovata esperienza.

A Fabrizio Internicola è stata assegnata la delega ai Mercati Immobiliari Esteri e alle Relazioni Internazionali, un incarico strategico che conferma l’attenzione della Federazione verso le opportunità di sviluppo oltre i confini nazionali e il rafforzamento dei rapporti con operatori e investitori stranieri.

Le altre deleghe provinciali sono state così attribuite:

Formazione e Certificazione a Enzo Romano; Legalità, Tutela e Contrasto all’Abusivismo a Giovanna Monica Canino; Comunicazione, Promozione e Relazioni Esterne al Presidente Vito Campo; Turismo, Hospitality e Investimenti Immobiliari a Cristian Sgroi; Relazioni Sindacali, Lavoro e Welfare a Carlo Romeo Palazzolo; Politiche Giovanili e Digital Innovation a Domenico Pilato.

«Con queste nomine e l’assegnazione di deleghe specifiche a professionisti di comprovata esperienza, FIAIP Trapani si dota di una struttura solida e dinamica», ha commentato il Presidente Vito Campo. «Siamo pronti a rispondere con efficacia alle sfide del mercato, puntando su formazione, legalità e innovazione digitale per tutelare i nostri associati e i consumatori».



