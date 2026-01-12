Paura nel centro storico di Marsala, anziana scippata e scaraventata a terra

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
Momenti di paura nel centro storico di Marsala, dove nel pomeriggio si è verificato uno scippo ai danni di un’anziana.
Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata aggredita e strattonata a terra mentre si trovava in strada. Subito è scattata la richiesta di aiuto: sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine.
La vittima è stata soccorsa e assistita dal personale sanitario. Le sue condizioni sono in fase di valutazione.
Stando alle prime testimonianze raccolte sul posto, gli autori sarebbero due giovani che si sono allontanati rapidamente in bicicletta. Le descrizioni sono ancora frammentarie e al vaglio degli investigatori.
Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili, anche attraverso eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
Non ce l’ha fatta Sergio Balsamo, 33 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto lo scorso settembre a Torretta. Il giovane, ricoverato prima al Trauma center di Villa Sofia e successivamente all’Ismett di Palermo,...
L’ecosistema delle criptovalute ha superato la fase di nicchia per affermarsi come un attore cruciale nel panorama finanziario globale. Quello che un tempo era percepito come un esperimento tecnologico è oggi un...
Emergono nuovi e drammatici dettagli sulla tragedia avvenuta ad Albstadt, in Germania, dove un’esplosione ha distrutto la villetta causando la morte di un’intera famiglia siciliana. Le vittime sono Francesco Liparoto, 33 anni di...
I saldi invernali entrano nel vivo anche da Katia Store, con sconti fino al 40% attivi sia online che nei punti vendita. L’offerta riguarda una selezione ampia di articoli uomo e donna, con il meglio degli accessori e della...