Cronaca
12/01/2026 17:27:00

Paura nel centro storico di Marsala, anziana scippata e scaraventata a terra

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-01-2026/1768235673-0-paura-nel-centro-storico-di-marsala-anziana-scippata-e-scaraventata-a-terra.jpg

Momenti di paura nel centro storico di Marsala, dove nel pomeriggio si è verificato uno scippo ai danni di un’anziana. 

Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata aggredita e strattonata a terra mentre si trovava in strada. Subito è scattata la richiesta di aiuto: sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine.

La vittima è stata soccorsa e assistita dal personale sanitario. Le sue condizioni sono in fase di valutazione.

 

Stando alle prime testimonianze raccolte sul posto, gli autori sarebbero due giovani che si sono allontanati rapidamente in bicicletta. Le descrizioni sono ancora frammentarie e al vaglio degli investigatori.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili, anche attraverso eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.









