Cronaca
12/01/2026 12:46:00

Si scontra con lo scooter con una mucca: muore dopo quattro mesi di agonia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-01-2026/1768218817-0-si-scontra-con-lo-scooter-con-una-mucca-muore-dopo-quattro-mesi-di-agonia.png

Non ce l’ha fatta Sergio Balsamo, 33 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto lo scorso settembre a Torretta. Il giovane, ricoverato prima al Trauma center di Villa Sofia e successivamente all’Ismett di Palermo, è morto dopo quattro mesi di lotta contro le gravi lesioni riportate nell’impatto con una mucca fuggita da un allevamento.

Secondo quanto  ricostruito, Balsamo stava percorrendo la strada che collega Torretta a Palermo quando improvvisamente si è trovato davanti il bovino. Nonostante i tentativi di evitare lo scontro, il 33enne è caduto dallo scooter ed è stato sbalzato a diversi metri dal punto dell’impatto. La mucca è morta sul colpo.

 

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118, che hanno soccorso Balsamo e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale. Nei mesi successivi, la sua famiglia ha sperato in un miracolo, ma le condizioni del giovane sono lentamente peggiorate fino al tragico epilogo di venerdì scorso.

 

Commoventi le parole della moglie: “Sei stata la cosa più bella della mia vita. Ho pregato, ci ho sperato. Sei stato un leone e hai lottato. Ora però ci hai lasciati… Eri l’aria che respiravo, eri il mio cuore, eri tutto per me. Ti prego, torna. Non puoi lasciarmi, non lo accetterò mai. Sarai sempre l’amore della mia vita”. Sergio Balsamo lascia la moglie e due figlie. Sull’incidente indagano i carabinieri e la polizia municipale per chiarire la dinamica dello schianto.









