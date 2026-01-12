Sezioni
Cronaca
12/01/2026 15:42:00

Violenta aggressione in casa: 41enne arrestata per il tentato omicidio del compagno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-01-2026/1768229103-0-violenta-aggressione-in-casa-41enne-arrestata-per-il-tentato-omicidio-del-compagno.jpg

Un grave episodio di violenza si è verificato a Modica, nel Ragusano, dove una donna di 41 anni, di origine marocchina, è stata arrestata dalla Polizia con l’accusa di tentato omicidio nei confronti del compagno. 

 

La vittima, un uomo modicano di 50 anni, è attualmente ricoverato all’ospedale Maggiore di Modica in prognosi riservata. L’uomo è arrivato in ospedale in condizioni critiche: i medici hanno riscontrato un politrauma con la perforazione di un polmone, oltre a diverse ferite e gravi lesioni al costato. Le sue condizioni restano monitorate costantemente.

 

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta all’interno dell’abitazione della coppia, ma la dinamica dei fatti è ancora al vaglio degli investigatori. Gli agenti del Commissariato stanno svolgendo accertamenti e raccogliendo testimonianze per chiarire cosa abbia scatenato la violenta lite.

La donna si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono le indagini per definire con precisione le responsabilità e il contesto dell’accaduto.









