Trapani, si insedia il nuovo Cda della Fondazione degli Architetti “Francesco La Grassa”

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
Si è svolto il 9 gennaio 2026, nella sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Trapani, l’insediamento ufficiale del Consiglio di amministrazione della Fondazione dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trapani – Architetti nel Mediterraneo “Francesco La Grassa”.
L’incontro ha segnato l’avvio del nuovo corso della Fondazione, realtà culturale e professionale di riferimento per la promozione dell’architettura, della qualità del progetto e del dialogo interdisciplinare nel contesto mediterraneo.
Il nuovo Consiglio di amministrazione è così composto: Presidente Giuseppina Pizzo; Vicepresidente Salvatore Caradonna; Segretario Aldo Fulvio Rodriguez; Tesoriere Gaspare Passalacqua.
Completano il Cda i componenti Francesca D’Amico, Bernardo Mauro Di Giorgio, Giovanna Etiopia, Massimiliano Fardella, Valeria Ingrao, Angela Savalli e Antonio Sferlazzo.
Nel corso della seduta sono stati ribaditi gli obiettivi strategici della Fondazione, orientati alla valorizzazione della cultura architettonica, alla formazione continua dei professionisti e alla promozione di iniziative culturali, scientifiche e sociali, con uno sguardo che va dal territorio locale ai contesti nazionali e internazionali.
La presidente, l’architetta Giuseppina Pizzo, ha espresso soddisfazione per la fiducia accordata, sottolineando l’importanza di un lavoro corale e sinergico del nuovo Consiglio per rafforzare il ruolo della Fondazione come spazio di confronto, ricerca e crescita per la comunità professionale e per il territorio.
Il salemitano Fabrizio Internicola entra a far parte del nuovo Consiglio Provinciale della FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) di Trapani. L’elezione è avvenuta nei giorni scorsi nel corso della riunione...
L’ecosistema delle criptovalute ha superato la fase di nicchia per affermarsi come un attore cruciale nel panorama finanziario globale. Quello che un tempo era percepito come un esperimento tecnologico è oggi un...
I saldi invernali entrano nel vivo anche da Katia Store, con sconti fino al 40% attivi sia online che nei punti vendita. L’offerta riguarda una selezione ampia di articoli uomo e donna, con il meglio degli accessori e della...