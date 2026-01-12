Trapani, si insedia il nuovo Cda della Fondazione degli Architetti “Francesco La Grassa”

12/01/2026 13:00:00

Si è svolto il 9 gennaio 2026, nella sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Trapani, l’insediamento ufficiale del Consiglio di amministrazione della Fondazione dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trapani – Architetti nel Mediterraneo “Francesco La Grassa”.

L’incontro ha segnato l’avvio del nuovo corso della Fondazione, realtà culturale e professionale di riferimento per la promozione dell’architettura, della qualità del progetto e del dialogo interdisciplinare nel contesto mediterraneo.

Il nuovo Consiglio di amministrazione è così composto: Presidente Giuseppina Pizzo; Vicepresidente Salvatore Caradonna; Segretario Aldo Fulvio Rodriguez; Tesoriere Gaspare Passalacqua.



Completano il Cda i componenti Francesca D’Amico, Bernardo Mauro Di Giorgio, Giovanna Etiopia, Massimiliano Fardella, Valeria Ingrao, Angela Savalli e Antonio Sferlazzo.

Nel corso della seduta sono stati ribaditi gli obiettivi strategici della Fondazione, orientati alla valorizzazione della cultura architettonica, alla formazione continua dei professionisti e alla promozione di iniziative culturali, scientifiche e sociali, con uno sguardo che va dal territorio locale ai contesti nazionali e internazionali.

La presidente, l’architetta Giuseppina Pizzo, ha espresso soddisfazione per la fiducia accordata, sottolineando l’importanza di un lavoro corale e sinergico del nuovo Consiglio per rafforzare il ruolo della Fondazione come spazio di confronto, ricerca e crescita per la comunità professionale e per il territorio.



