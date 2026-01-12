Sezioni
Cultura

» Religioni
12/01/2026 07:02:00

I vescovi siciliani si riuniscono per la prima Conferenza Episcopale dell'anno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-01-2026/i-vescovi-siciliani-si-riuniscono-per-la-prima-conferenza-episcopale-dell-anno-450.jpg

I vescovi delle diocesi di Sicilia si riuniscono per la sessione invernale della Conferenza Episcopale Siciliana che avrà luogo a Palermo nei giorni 12, 13 e 14 gennaio 2026.

 

Diversi i punti all’ordine del giorno, tra i quali l’attuazione del Documento finale del Cammino sinodale in Sicilia “Lievito di pace e di speranza”. Di esso relazioneranno mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, mons. Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo e mons. Guglielmo Giombanco, vescovo di Patti, questi ultimi tra i sei vescovi italiani designati che lavoreranno per tradurre il testo in indicazioni operative per le diocesi d’Italia.

Parteciperanno all’incontro anche i Direttori degli Uffici pastorali regionali.

Mons. Giuseppe Schillaci, vescovo di Nicosia, delegato per la pastorale scolastica e l’insegnamento della religione cattolica, terrà una comunicazione sul Documento CEI “L’insegnamento della Religione Cattolica: laboratorio di cultura e dialogo”.

 

Inoltre, verrà presentato ai vescovi l’esito del convegno celebrato a Catania su: «Per dare speranza alle Emergenze della Sicilia, partecipazione e corresponsabilità: un esercizio di Democrazia partecipata» da parte di mons. Giuseppe Marciante, vescovo di Cefalù e delegato per la Pastorale sociale e il Lavoro, mentre mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania, terrà una comunicazione sul Documento CEI “Educare alla Pace – Per una pace disarmata e disarmante”.

La sessione si concluderà nel pomeriggio di mercoledì 14 gennaio con una Concelebrazione Eucaristica per il 3° anniversario (14 gennaio 2023) della morte di Fratel Biagio Conte presso la “Casa di preghiera per tutti i popoli – Missione “Speranza e Carità”, di Via Decollati a Palermo.









