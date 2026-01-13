Aeroporti, Schifani e Ombra presentano il piano da 13,8 milioni per Trapani-Birgi

13/01/2026 13:50:00

Un investimento da 13,8 milioni di euro per rilanciare e trasformare l’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi. Il piano di interventi, finanziato con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 (Misura 07.04 – trasporto aereo), è stato presentato oggi a Palazzo d’Orléans, a Palermo, dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e dal presidente di Airgest, Salvatore Ombra.

L’intervento non si limita a manutenzioni ordinarie, ma punta a una riqualificazione strutturale complessiva dello scalo: dal sistema di smistamento bagagli alle aree check-in e partenze, dagli spazi per i passeggeri extra Schengen alle dotazioni tecnologiche per la sicurezza, fino al potenziamento degli impianti ambientali e alla ristrutturazione della caserma dei vigili del fuoco aeroportuali.

«La nostra visione – ha dichiarato Schifani – è quella di uno scalo all’avanguardia. La politica del governo regionale sui piccoli aeroporti è chiara e va in questa direzione. A Trapani realizzeremo, da qui a circa un anno, un miglioramento infrastrutturale che porterà più sicurezza, più efficienza, più comfort e una maggiore qualità dei servizi, con attenzione alla sostenibilità ambientale. Sono investimenti che si aggiungono a quelli già messi in campo per incrementare le tratte e che aumenteranno il valore dello scalo anche in vista della privatizzazione della gestione».

Gli interventi nel dettaglio

Il piano prevede otto interventi principali:

Ammodernamento e riqualificazione delle aree partenze e controllo varchi : 2.693.090 euro

: 2.693.090 euro Riqualificazione del sistema di controllo BHS (smistamento bagagli) : 2.405.898 euro

: 2.405.898 euro Sistemazione idraulica e ambientale dell’impianto di depurazione : 2.246.854 euro

: 2.246.854 euro Riqualificazione area arrivi extra Schengen : 1.030.117 euro

: 1.030.117 euro Riqualificazione area partenze extra Schengen : 764.262 euro

: 764.262 euro Impianto di alimentazione elettrica 400Hz per aeromobili sugli stand 305-306-307 : 760.020 euro

: 760.020 euro Ammodernamento aree check-in e accodamenti : 403.461 euro

: 403.461 euro Ristrutturazione e adeguamento sismico della caserma dei vigili del fuoco aeroportuali: 3.500.000 euro

Tempi e cantieri

«La timeline – ha spiegato Ombra – dagli studi di prefattibilità avviati nel 2024 alla fase di gara e di assegnazione degli appalti di questi mesi, prevede l’avvio dei cantieri entro giugno 2026. Gli otto bandi sono già pronti: cinque sono alla Centrale unica di committenza, tre di prossimo invio. L’obiettivo è chiudere tutti i lavori entro i primi mesi del 2027».

Il quadro regionale

Nel complesso, con i fondi FSC 2021-2027, la Regione Siciliana ha destinato 83,6 milioni di euro ai principali scali dell’Isola:

Comiso : 46,8 milioni

: 46,8 milioni Palermo : 13,9 milioni

: 13,9 milioni Trapani-Birgi : 13,8 milioni

: 13,8 milioni Catania: 9,1 milioni

Per Trapani-Birgi si tratta di un passaggio chiave: un investimento strutturale che mira a rafforzare il ruolo dello scalo nell’offerta aeroportuale siciliana, migliorando servizi, sicurezza e attrattività in una fase cruciale per il futuro della sua gestione.



