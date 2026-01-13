Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Aeroporto di Trapani
13/01/2026 13:50:00

Aeroporti, Schifani e Ombra presentano il piano da 13,8 milioni per Trapani-Birgi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/1768308708-0-aeroporti-schifani-e-ombra-presentano-il-piano-da-13-8-milioni-per-trapani-birgi.jpg

Un investimento da 13,8 milioni di euro per rilanciare e trasformare l’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi. Il piano di interventi, finanziato con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 (Misura 07.04 – trasporto aereo), è stato presentato oggi a Palazzo d’Orléans, a Palermo, dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e dal presidente di Airgest, Salvatore Ombra.

L’intervento non si limita a manutenzioni ordinarie, ma punta a una riqualificazione strutturale complessiva dello scalo: dal sistema di smistamento bagagli alle aree check-in e partenze, dagli spazi per i passeggeri extra Schengen alle dotazioni tecnologiche per la sicurezza, fino al potenziamento degli impianti ambientali e alla ristrutturazione della caserma dei vigili del fuoco aeroportuali.

«La nostra visione – ha dichiarato Schifani – è quella di uno scalo all’avanguardia. La politica del governo regionale sui piccoli aeroporti è chiara e va in questa direzione. A Trapani realizzeremo, da qui a circa un anno, un miglioramento infrastrutturale che porterà più sicurezza, più efficienza, più comfort e una maggiore qualità dei servizi, con attenzione alla sostenibilità ambientale. Sono investimenti che si aggiungono a quelli già messi in campo per incrementare le tratte e che aumenteranno il valore dello scalo anche in vista della privatizzazione della gestione».

 

Gli interventi nel dettaglio

 

Il piano prevede otto interventi principali:

  • Ammodernamento e riqualificazione delle aree partenze e controllo varchi: 2.693.090 euro
  • Riqualificazione del sistema di controllo BHS (smistamento bagagli): 2.405.898 euro
  • Sistemazione idraulica e ambientale dell’impianto di depurazione: 2.246.854 euro
  • Riqualificazione area arrivi extra Schengen: 1.030.117 euro
  • Riqualificazione area partenze extra Schengen: 764.262 euro
  • Impianto di alimentazione elettrica 400Hz per aeromobili sugli stand 305-306-307: 760.020 euro
  • Ammodernamento aree check-in e accodamenti: 403.461 euro
  • Ristrutturazione e adeguamento sismico della caserma dei vigili del fuoco aeroportuali: 3.500.000 euro

 

Tempi e cantieri

 

«La timeline – ha spiegato Ombra – dagli studi di prefattibilità avviati nel 2024 alla fase di gara e di assegnazione degli appalti di questi mesi, prevede l’avvio dei cantieri entro giugno 2026. Gli otto bandi sono già pronti: cinque sono alla Centrale unica di committenza, tre di prossimo invio. L’obiettivo è chiudere tutti i lavori entro i primi mesi del 2027».

 

Il quadro regionale

 

Nel complesso, con i fondi FSC 2021-2027, la Regione Siciliana ha destinato 83,6 milioni di euro ai principali scali dell’Isola:

  • Comiso: 46,8 milioni
  • Palermo: 13,9 milioni
  • Trapani-Birgi: 13,8 milioni
  • Catania: 9,1 milioni

Per Trapani-Birgi si tratta di un passaggio chiave: un investimento strutturale che mira a rafforzare il ruolo dello scalo nell’offerta aeroportuale siciliana, migliorando servizi, sicurezza e attrattività in una fase cruciale per il futuro della sua gestione.

 









Native | 13/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/1768289939-0-identita-perdute-terza-edizione-di-successo-libri-idee-e-confronto-al-centro-di-trapani.jpg

Identità Perdute, terza edizione di successo: libri, idee e...

Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767624582-0-oltre-la-volatilita-evoluzione-e-maturita-dei-mercati-digitali.jpg

Oltre la volatilità: evoluzione e maturità dei mercati...