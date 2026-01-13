13 Gennaio: proteste e massacri in Iran, operaio morto, le date del referendum

13/01/2026 07:08:00

E' il 13 Gennaio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• I leader iraniani hanno chiesto un incontro a Trump. Intanto in Iran, dopo 16 giorni di proteste, le manifestazioni si stanno affievolendo. Le stime sui morti variano, oscillano tra le 600 e le 3 mila vittime

• Il Moscow Times ha scritto che dall’inizio delle proteste sono aumentati i voli di jet privati da Teheran verso Mosca (come poco prima della caduta di Assad in Siria)

• In una lunga intervista al New York Times Trump ha detto che senza gli Usa la Nato non farebbe paura a nessuno, né alla Russia, né tantomeno alla Cina

• Il direttore della Fed Powell, inviso a Trump, è stato messo sotto inchiesta per la ristrutturazione della sede della banca centrale americana. L’indagine è evidentemente pretestuosa

• All’ex Ilva di Taranto un operaio di 46 anni è morto cadendo da un’altezza di 8 metri

• Il titolare dell’Osteria dei sognatori di Alba, in provincia di Cuneo, e suo figlio di 17 anni sono morti soffocati dal monossido di carbonio emesso dalla caldaia di casa

• Il referendum sulla giustizia si terrà il 22 e 23 marzo

• Appena liberato, una delle prime domande che Trentini ha fatto all’ambasciatore italiano è stata: «Ora posso fumare una sigaretta?». Ieri mattina le campane del suo paese, Sant’Antonio al Lido (di Venezia), hanno suonato a festa. Lui e Burlò potrebbero tornare in Italia già oggi

• Il papa ha incontrato Machado, la leader dell’opposizione venezuelana e Nobel per la pace. Ma non si sa cosa si sono detti



• Abu Mazen è stato ricoverato (e già dimesso) in un ospedale di Ramallah. Non si hanno informazioni certe su come sta (ma si sa che ha 90 anni)

• L’arresto di Jacques Moretti è stato convalidato per altri 3 mesi. E la procura svizzera ha respinto la richiesta del Comune di Crans-Montana di costituirsi parte civile nel procedimento a carico dei coniugi gestori del Le Constellation

• La corte internazionale dell’Aja ha avviato l’esame dell’accusa di genocidio per le forze armate birmane in riferimento alla persecuzione dei Rohingya

• La Francia ha avviato la campagna di reclutamento per il nuovo servizio nazionale militare volontario

• A Parigi oggi inizia il processo d’appello a Marine Le Pen

• In Australia Meta ha disattivato più di mezzo milione di account, mettendo in pratica la legge che vieta i social ai minori di 16 anni

• Il governo ha commissariato Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Sardegna perché si sono rifiutate di accorpare delle scuole, come era stato deciso da una riforma del governo Draghi

• In Cdm è stato dato il via alla riforma della sanità Schillaci, che tra le altre cose prevede fondi per ospedali d’eccellenza e un aggiornamento della disciplina per medici di base e pediatri

• Il documentario su Fabrizio Corona prodotto da Netflix ha ricevuto 793.629 euro di finanziamenti statali tramite il tax credit

• Oggi scioperano i taxi. A Roma i tassisti hanno annunciato un corteo da Fiumicino a Montecitorio

• La bidella che era finita sui giornali perché faceva la pendolare tra Napoli e Milano è stata arrestata per stalking nei confronti di una preside di Caivano (quella a cui è ispirata la fiction Rai La preside)

• Ieri lo spread è sceso a 62,8 punti base, nuovo minimo da 18 anni a questa parte

• Ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, una donna è sparita da 5 giorni. Si indaga per omicidio (e si sospetta del marito, con il quale da tempo non andava più d’accordo)

• A Roma un senzatetto è stato trovato morto in un cassone metallico, sotto i rifiuti

• Meta ha nominato come propria presidente Dina Powell McCormick, ex collaboratrice di Trump. Dovrà rispondere solo al ceo Zuckerberg

• La Mattel ha presentato una Barbie autistica, che le associazioni italiane che si occupano della malattia hanno definito «grottesca»

• Laura Pausini condurrà Sanremo con Carlo Conti

• Giuseppe Tornatore è al lavoro per girare il suo nuovo film, The first dollar, sul fondatore della Bank of Italy, diventata poi Bank of America

• A Verissimo Evelina Sgarbi ha detto che la relazione tra suo padre Vittorio e la sua promessa sposa Sabrina Colle è «un amore di facciata per le cene di gala e per i rotocalchi»

• TikTok è stato designato ufficialmente dalla Fifa come Preferred Platform dei prossimi Mondiali di calcio

• Xabi Alonso non è più l’allenatore del Real Madrid

• Ieri Genoa-Cagliari è finita 3 a 0, Juventus-Cremonese 5 a 0. Il dg del Genoa ha regalato a Cristiano De André una maglia con scritto Creuza de mä, per ricordare suo padre Fabrizio, morto l’11 gennaio di 27 anni fa

• Sono scomparsi la poetessa Edda Billi (92 anni), lo scrittore Mario Dentone (78), il chitarrista inglese Matt Kwasniewski-Kelvin (26), la mozambicana che nacque su un albero Rosita Salvador Mabuiango (25), l’ex ministro del governo Prodi Luigi Nicolais (83), la francese sopravvissuta all’Olocausto Jenny Polchi (100), l’attrice francese Catherine Samie (92), l’artista tirolese Robert Scherer (93), il fumettista Sergio Tarquinio (100)



Titoli

Corriere della Sera: Trentini libero: «Grazie Italia»

la Repubblica: Trentini ritorna a casa

La Stampa: Inferno Trentini e Burlò: / “Era peggio di Alcatraz”

Il Sole 24 Ore: Trump lancia l’attacco finale alla Fed / Oro e argento da record, giù il dollaro

Avvenire: Una buona notizia

Il Messaggero: Trentini e Burlò, incubo finito

Il Giornale: Bentornati / (ma per la sinistra no)

Leggo Trentini libero, l’incubo è finito

Qn: Burlò e Trentini verso casa / Tajani: ora liberiamo gli altri

Il Fatto: Il governo mente: il Csm / è il più severo d’Europa

Libero: «Sequestrate un milione all’Anm»

La Verità: Gli italiani stanno / col carabiniere / non con i giudici

Il Mattino: Trentini, la tela del governo

il Quotidiano del Sud: Iran, Trump valuta l’attacco / la rivolta sedata nel sangue

il manifesto: Il buco nero

Domani: Trentini libero, l’incubo è finito / Il regime fa un favore a Italia e Usa



