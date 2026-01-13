Buongiorno24 del 13 Gennaio 2026

13/01/2026 09:24:00

È una puntata complessa e pesante quella di martedì 13 gennaio 2026 di Buongiorno24, una di quelle che fotografano una giornata difficile per la provincia di Trapani e per la Sicilia, tra sport che crolla, cronaca che inquieta, emergenze sanitarie e servizi pubblici in affanno.

Il punto di partenza non può che essere Trapani Shark. È arrivato il colpo di grazia: esclusione immediata dal campionato di Serie A, annullamento di tutte le partite disputate, multa da 600 mila euro e nuova inibizione per Valerio Antonini. Nel provvedimento della Federazione parole durissime parlano di “mancanza di uguaglianza competitiva” e di “falsificazione della regolarità sportiva”. Una vicenda che travolge non solo una squadra, ma l’immagine della città, il rapporto tra sport e potere e l’idea stessa di progetto sportivo costruito negli ultimi anni. Cercheremo di capire cosa è successo, perché si è arrivati a questo epilogo annunciato e quali macerie restano, sportive e istituzionali.

Dalla grande notizia sportiva alla cronaca nera di Marsala, che apre interrogativi seri sulla sicurezza urbana. Un’anziana donna è stata scippata, strattonata e gettata a terra. Sono stati chiamati i soccorsi, mentre i responsabili si sono dati alla fuga. Un episodio che colpisce per la violenza, per la vulnerabilità della vittima e per il senso di insicurezza crescente che molti cittadini segnalano ormai da tempo.

Ampio spazio poi all’emergenza acqua inquinata. Dopo le segnalazioni dei residenti e le analisi che hanno accertato la presenza di coliformi, Escherichia coli ed enterococchi intestinali, è arrivata l’ordinanza del sindaco. Scavi in corso per individuare le cause, autobotti per garantire l’approvvigionamento idrico, ma anche rabbia e preoccupazione nei quartieri coinvolti, tra ritardi, comunicazioni frammentarie e timori per la salute.

La giornata è segnata anche dalla sanità sotto pressione. L’influenza manda in tilt gli ospedali, la Regione annuncia l’aumento dei posti letto, ma il sistema mostra ancora una volta tutte le sue fragilità nei momenti prevedibili dell’anno. Fa discutere il caso di Mazara, dove resta operativa una sola ambulanza del 118, mentre a Catania la morte di un cinquantenne al Policlinico, con il sospetto della variante K, riaccende l’allarme sulla gestione dell’emergenza e sulla prevenzione.

Sul fronte istituzionale e amministrativo, spazio ai numeri del Pnrr: la Corte dei Conti certifica che negli enti territoriali è stato realizzato solo un terzo degli interventi previsti. I Comuni sono primi per numero di progetti e risorse, ma i lavori pubblici procedono lentamente. In Sicilia il tema della capacità di spesa e della trasparenza diventa sempre più centrale, con il tempo che inizia a stringere.

Non manca la politica, sia locale che regionale. A Marsala il clima pre-elettorale è sempre più confuso, tra nomi che si rincorrono, strategie tattiche e alleanze che cambiano etichetta ma non volto. In Regione continua il dibattito sul rimpasto: Schifani parla di “modifiche chirurgiche”, Fratelli d’Italia chiede spazio e deleghe pesanti, mentre le decisioni vengono ancora rinviate.

In chiusura, anche uno sguardo oltre l’emergenza: la cultura, con Gibellina che si prepara all’anno da Capitale dell’Arte Contemporanea, e la letteratura, con l’uscita del nuovo romanzo di Stefania Auci, L’alba dei leoni, che riporta al centro una Palermo di ambizioni e origini.

Una puntata intensa, che prova a tenere insieme fatti, contesto e responsabilità.

