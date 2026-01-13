Castelvetrano, tentano un furto al distributore: donna denunciata, caccia al complice

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
Tentativo di furto notturno a Castelvetrano, presso un distributore di carburanti di via Pier Santi Mattarella. Una coppia ha cercato di manomettere la colonnina dell’impianto automatico per impossessarsi del denaro contenuto all’interno, ma il colpo è fallito grazie al tempestivo intervento dei carabinieri.
L’allarme è scattato dopo la segnalazione del gestore, avvisato a sua volta da un cliente che aveva notato movimenti sospetti. I militari dell’Arma, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato una donna, che è stata denunciata a piede libero. Il complice, invece, è riuscito a fuggire prima dell’arrivo delle pattuglie.
Nelle ore successive, in mattinata, è stata presentata in caserma una denuncia per il furto di un ciclomotore parcheggiato nei pressi del distributore. Non si esclude che l’uomo in fuga abbia utilizzato proprio quel mezzo per far perdere le proprie tracce. Le indagini sono in corso per risalire alla sua identità.
L’ecosistema delle criptovalute ha superato la fase di nicchia per affermarsi come un attore cruciale nel panorama finanziario globale. Quello che un tempo era percepito come un esperimento tecnologico è oggi un...
Momenti di paura nel centro storico di Marsala, dove nel pomeriggio si è verificato uno scippo ai danni di un’anziana. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata aggredita e strattonata a terra mentre si trovava in...
