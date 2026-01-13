Sezioni
Cronaca
13/01/2026 00:00:00

Castelvetrano, tentano un furto al distributore: donna denunciata, caccia al complice

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-01-2026/castelvetrano-tentano-un-furto-al-distributore-donna-denunciata-caccia-al-complice-450.jpg

Tentativo di furto notturno a Castelvetrano, presso un distributore di carburanti di via Pier Santi Mattarella. Una coppia ha cercato di manomettere la colonnina dell’impianto automatico per impossessarsi del denaro contenuto all’interno, ma il colpo è fallito grazie al tempestivo intervento dei carabinieri.

 

L’allarme è scattato dopo la segnalazione del gestore, avvisato a sua volta da un cliente che aveva notato movimenti sospetti. I militari dell’Arma, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato una donna, che è stata denunciata a piede libero. Il complice, invece, è riuscito a fuggire prima dell’arrivo delle pattuglie.

 

Nelle ore successive, in mattinata, è stata presentata in caserma una denuncia per il furto di un ciclomotore parcheggiato nei pressi del distributore. Non si esclude che l’uomo in fuga abbia utilizzato proprio quel mezzo per far perdere le proprie tracce. Le indagini sono in corso per risalire alla sua identità.









