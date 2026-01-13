Influenza: prima vittima in Sicilia, è un uomo di 50 anni

13/01/2026 09:43:00

È morto un uomo di 50 anni ricoverato presso l’unità di Anestesia e Rianimazione del presidio Rodolico del Policlinico di Catania. Si tratta della prima vittima in Sicilia riconducibile alle complicanze di una grave infezione da virus influenzale di tipo A, sottotipo H3N2.

Il paziente era arrivato in condizioni disperate al Pronto Soccorso dell’ospedale San Marco lo scorso 5 gennaio, colpito da un improvviso arresto cardiaco e da una severa insufficienza respiratoria. Dopo l’intubazione e i primi accertamenti, che hanno confermato l’infezione influenzale, è stato disposto il trasferimento d’urgenza al Policlinico per l’attivazione del protocollo Ecmo, la terapia di ossigenazione extracorporea utilizzata nei casi più gravi.

Nonostante i tentativi estremi dei sanitari, il decorso clinico è stato rapido e implacabile. Venerdì 9 gennaio, a seguito di ulteriori complicazioni cardiache, il cuore dell’uomo ha cessato di battere.

In merito alle voci circolate sulla cosiddetta “Influenza K”, la direzione ospedaliera ha invitato alla cautela. «Al momento non è possibile confermare che si tratti di tale variante», fanno sapere dal Policlinico, precisando che i test hanno isolato il ceppo H3, attualmente dominante in questa stagione influenzale.

Il decesso si inserisce in un contesto di forte pressione sul sistema sanitario etneo. L’ondata di contagi sta congestionando i Pronto Soccorso di Catania, presi d’assalto da pazienti con sintomi spesso più aggressivi rispetto alla normale influenza stagionale: febbre alta a esordio improvviso, forti dolori muscolari, estrema spossatezza e tosse secca. Le autorità sanitarie rinnovano l’invito alla prudenza, soprattutto per i soggetti fragili, raccomandando di non sottovalutare i sintomi e di rivolgersi tempestivamente al medico.



