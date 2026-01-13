Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
13/01/2026 11:35:00

Marsala, citofona ai condomini chiedendo soldi: “Sono il nipote di un pasticcere”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/marsala-citofona-ai-condomini-chiedendo-soldi-sono-il-nipote-di-un-pasticcere-450.jpg

 Ieri sera a Marsala un uomo, di circa 40 anni, ha citofonato a numerosi condomini in diversi palazzi, presentandosi come il nipote di un noto pasticcere della città – circostanza che, secondo le segnalazioni, sarebbe falsa – e sostenendo di essere rimasto a piedi con l’auto senza benzina.

 

L'uomo ha chiesto 5 euro, con la scusa di dover fare rifornimento. Secondo quanto riferito da alcuni residenti, avrebbe suonato a tutti i citofoni dello stabile per ottenere i soldi, suscitando sospetti e preoccupazione.

 

In casi simili è sempre consigliabile contattare le forze dell’ordine e segnalare movimenti sospetti, per evitare possibili truffe o situazioni di rischio.



Cronaca | 2026-01-13 09:43:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/1768294037-0-influenza-prima-vittima-in-sicilia-e-un-uomo-di-50-anni.jpg

Influenza: prima vittima in Sicilia, è un uomo di 50 anni

È morto un uomo di 50 anni ricoverato presso l’unità di Anestesia e Rianimazione del presidio Rodolico del Policlinico di Catania. Si tratta della prima vittima in Sicilia riconducibile alle complicanze di una grave infezione da...







Native | 13/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/1768289939-0-identita-perdute-terza-edizione-di-successo-libri-idee-e-confronto-al-centro-di-trapani.jpg

Identità Perdute, terza edizione di successo: libri, idee e...

Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767624582-0-oltre-la-volatilita-evoluzione-e-maturita-dei-mercati-digitali.jpg

Oltre la volatilità: evoluzione e maturità dei mercati...