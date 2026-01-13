Marsala, citofona ai condomini chiedendo soldi: “Sono il nipote di un pasticcere”

13/01/2026 11:35:00

Ieri sera a Marsala un uomo, di circa 40 anni, ha citofonato a numerosi condomini in diversi palazzi, presentandosi come il nipote di un noto pasticcere della città – circostanza che, secondo le segnalazioni, sarebbe falsa – e sostenendo di essere rimasto a piedi con l’auto senza benzina.

L'uomo ha chiesto 5 euro, con la scusa di dover fare rifornimento. Secondo quanto riferito da alcuni residenti, avrebbe suonato a tutti i citofoni dello stabile per ottenere i soldi, suscitando sospetti e preoccupazione.

In casi simili è sempre consigliabile contattare le forze dell’ordine e segnalare movimenti sospetti, per evitare possibili truffe o situazioni di rischio.



